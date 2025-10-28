佐々木希（C）モデルプレス

写真拡大

【モデルプレス＝2025/10/28】女優の佐々木希が27日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りの具沢山なビーフシチューを公開し、反響が寄せられている。

【写真】37歳2児の母女優「具沢山で美味しそう」家庭的なシチュー

◆佐々木希、手作りのビーフシチューを公開


佐々木は「今日は、具沢山のビーフシチュー」「喜んでくれるといいが…」とコメントし、鍋いっぱいに作られたビーフシチューの動画を公開。大きめにカットされたニンジンやジャガイモ、牛肉がたっぷり入った、温かみのある料理となっている。

◆佐々木希の投稿に反響


この投稿に、ファンからは「料理上手で羨ましい」「具沢山で美味しそう」「愛情たっぷり」「家庭的で素敵」「真似したい」といった声が上がっている。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】