佐々木希、お手製ビーフシチュー公開「具沢山で美味しそう」「家庭的で素敵」の声
【モデルプレス＝2025/10/28】女優の佐々木希が27日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りの具沢山なビーフシチューを公開し、反響が寄せられている。
【写真】37歳2児の母女優「具沢山で美味しそう」家庭的なシチュー
佐々木は「今日は、具沢山のビーフシチュー」「喜んでくれるといいが…」とコメントし、鍋いっぱいに作られたビーフシチューの動画を公開。大きめにカットされたニンジンやジャガイモ、牛肉がたっぷり入った、温かみのある料理となっている。
この投稿に、ファンからは「料理上手で羨ましい」「具沢山で美味しそう」「愛情たっぷり」「家庭的で素敵」「真似したい」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆佐々木希、手作りのビーフシチューを公開
◆佐々木希の投稿に反響
