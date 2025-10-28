二宮和也、M!LK塩崎太智の「VIVANT」ノコル扮装に反応「最高の返し」「面白すぎる」と話題
【モデルプレス＝2025/10/28】嵐の二宮和也が10月27日、自身のX（旧Twitter）を更新。M!LKの塩崎太智（「崎」は正式には「たつさき」）に言及し、話題を呼んでいる。
【写真】ニノが言及した高クオリティの「VIVANT」コスプレ
同月25日、「なんだか明日急に休みになって気づいたら 塩崎大智並に踊ってみたいにパシッションあがったわ笑」（原文ママ）と激しく元気なダンス動画が度々話題に上がっている塩崎に言及した二宮。同日、塩崎はグループのXで「え！二宮さん！！これは現実ですか？！」「一緒に踊らせてください！！！！笑 どこまででも行くので！！ by塩崎太智」と驚きの反応を示しており、2人のやり取りはSNS上で話題を呼んでいた。
そして、27日に放送された「CDTVライブ！ライブ！」（TBS系／よる7時〜）ハロウィンSPでは、この日出演したM!LKをはじめとした各アーティストがコスプレを披露。塩崎は、同局系ドラマ「VIVANT」（2023年）にて二宮が演じていたノコルに扮装していた。すると、放送後に二宮は「今日、CDTVライブ！ライブ！に出てたんだねってやたら言われるから拝見してみたら理由がわかりました。塩崎プロ、、、呼び出し確定演出です」と塩崎に向けて愛の溢れる投稿をしていた。
この投稿を受け、ファンからは「また2人の絡み見れて嬉しい」「呼び出し確定演出面白すぎる」「最高の返し」「ノコルのクオリティ高い（笑）」などと反響が上がっている。（modelpress編集部）
◆二宮和也、塩崎太智のコスプレに言及
◆二宮和也の投稿に反響
