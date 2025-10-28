40・50代に似合う「高見えスカート」→【しまむら】に売ってた！（歓喜）

今っぽく見せたいけれど、頑張りすぎずに自然体に見せたい。バランス感が難しい40・50代コーデには“シルエットで魅せる”一着があると便利です。そこでおすすめしたいのが、【しまむら】で買えるコクーンスカート。丸みを帯びたフォルムがさりげなくおしゃれで、高見えも狙えるイチオシのアイテムです。

丸みフォルムがさりげなくおしゃれな1枚

【しまむら】「スカート」\2,189（税込）

注目したのは、ふんわりとした丸みのある裾が特徴のコクーンシルエットのスカート。\2,189（税込）とお手頃ながら、ディテールにまでこだわりを感じる、高見えな1枚です。体のラインを拾いにくいゆったりシルエットに、長めの丈感と大人女性にも嬉しい安心設計。ベースは無地で着回しやすいから、ふわふわのセーターや鮮やかカラーなど、主役級トップスとも好相性です。

ロング丈ベストでスッキリ着こなすのも◎

カラーは先に紹介したブラウンとこちらのブラックの2色展開。一見ボリュームのあるスカートですが、落ち感があり、腰まわりは膨らみすぎない絶妙なバランスも魅力。縦ラインを強調するロングベストを重ねれば、可愛さを上手に取り入れつつスッキリとした印象にまとまります。足元がチラリと見えるバランスで、ローファーやブーツなどの存在感あるシューズも映えそう。寒くなったらロングコートやボリュームのあるブルゾンに合わせるのもおすすめです。

※すべての商品情報・画像はSEASON REASON by Lin.&Red出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：Anne.M