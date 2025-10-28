東海地方は、この先2週間は晴れる日が多いですが、雨が降る時は、まとまった量の雨となりそうです。目先、31日(金)の夜から、広く雨が降るでしょう。ハロウィンで仮装をしてお出掛けする方は、雨対策と防寒対策が必要になりそうです。

今日28日は晴れて洗濯日和

今日28日も、日本付近は西高東低の気圧配置が続いています。東海地方は、晴れている所が多いですが、岐阜県では曇りや雨の降っている所があります。

この後、夜にかけても晴れる所が多いでしょう。岐阜県を中心に、寒気や湿った空気の影響で雲の広がる所があり、にわか雨がありそうです。

最高気温は、平野部で18℃前後の所が多いでしょう。各地で昨日27日より低くなりますが、日差しのもとでは暖かく、過ごしやすい所が多そうです。日陰で作業される方は、風が冷たく感じられそうです。重ね着で対応するようにしてください。

また、沿岸部を中心に北寄りの風が強く吹くため、洗濯物などは飛ばされないように、ご注意ください。

この先晴れる日が多い 31日(金)夜〜11月1日(土)明け方は広く雨に

明日29日から30日(木)は、本州付近は高気圧に緩やかに覆われるため、大体晴れるでしょう。今日28日より風も収まるため、日差しの暖かさがより感じられそうです。ただ、放射冷却が効いて、朝の冷え込みが強まるでしょう。朝の通勤・通学時は、暖かい服装を心がけてください。



31日(金)は、天気は下り坂です。午前中は晴れ間があるものの、午後は雲が厚くなり、雨の降りだす所があるでしょう。前線や低気圧に伴う雨雲が、西から近づき通過するため、夜には広い範囲で雨が降る見込みです。ハロウィンで仮装をしてお出掛けする方は、雨対策と防寒対策が必要になりそうです。11月1日(土)の明け方まで雨が降るでしょう。暗い時間を中心に雨が降り、降る時間も短いですが、活発な雨雲が東海地方を通過するため、雨の降り方に注意が必要です。



1日(土)の日中は天気が回復し、晴れるでしょう。2日(日)や3日(月・祝)は、一日を通して晴れる所が多くなる見込みです。3連休は、行楽日和となりそうです。



連休明けの4日(火)は、湿った空気の影響を受けやすく、雲が広がりやすいでしょう。

11月5日(水)〜10日(月) 5日(水)は再び広く雨で雨量がまとまる

5日(水)は、低気圧が本州付近を通過するため、再び広い範囲で雨となりそうです。ほぼ一日雨で、まとまった雨量となるでしょう。6日(木)も午前中、雨の残る所がありますが、午後は晴れ間が戻る見込みです。7日(金)以降は、大体晴れるでしょう。11月に入っても、最低気温・最高気温ともに平年より高い日が多く、高温傾向が続きます。この期間、冷え込みが強まる日はないでしょう。晴れる日は、日差しの暖かさが感じられ、ポカポカ陽気となりそうです。