ワールドシリーズ第3戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は27日（日本時間28日）、本拠地で行われたブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第3戦に「1番・DH」でスタメン出場。第4打席でこの試合2本目となるソロ本塁打を放った。米記者は本拠地での直近2試合における成績を驚きを持って伝えている。

4-5のビハインドで迎えた7回、ドミンゲスの初球を捉えた。打球は左中間スタンドへ。飛距離401フィート（約122.22メートル）、打球速度107.8マイル（約173.48キロ）の一撃で同点とし、この試合2本目のアーチで本拠地は熱狂に包まれた。

米カリフォルニア州地元紙「オレンジカウンティ・レジスター」のドジャース番ビル・プランケット記者は、17日（同18日）に本拠地で行われたナ・リーグ優勝決定シリーズのブルワーズ戦から続く成績をXで紹介した。

「ショウヘイ・オオタニはドジャースタジアムの直近2試合で7打数7安打5本塁打、二塁打2本を記録している。さらに、10三振を奪い、6回無失点投球も披露している」

ブルワーズ戦では、打っては3本塁打、投げては6回0/3を2安打無失点10奪三振と躍動。この試合では初回に右翼線への二塁打、3回の第2打席で右越えへソロ本塁打、第3打席では左中間を破る適時二塁打を放ち、4安打2本塁打3打点の活躍。9回の第5打席も申告敬遠で出塁している。ここ2戦、本拠地で圧倒的な成績を収めている事実が浮き彫りとなった。



（THE ANSWER編集部）