ワールドシリーズ第3戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は27日（日本時間28日）、本拠地で行われたブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第3戦に「1番・DH」でスタメン出場し、3回の第2打席に2試合ぶりとなるWS2号ソロを放つと、1点ビハインドの7回には同点3号を左中間に運んだ。ドジャース公式は大谷の一発の直後、思わぬ投稿をしていた。

1点ビハインドの7回、1死走者なしから初球の97.6マイル（約157キロ）の真っすぐを捉えた。飛距離401フィート（約122.22メートル）、打球速度107.8マイル（約173.48キロ）の一発はあっという間に左中間スタンドに突き刺さった。大谷は叫び、何度もガッツポーズ。本拠地は大歓声に包まれた。

ドジャース公式Xも即座に動画などで速報。その中で、大谷の叫ぶ写真とともに「ショウヘイはいらない？ 心配するな、彼は俺たちの選手だ」と記した投稿があった。

大谷は24日（同25日）、カナダでのWS初戦で「We don’t need you！（お前は必要ない！）」の大合唱を敵地ファンから浴びた。ドジャース公式もそれに引き合いに出したかのような“口撃”を仕掛けていた。



（THE ANSWER編集部）