うちの庭が、義母に乗っ取られていく。「もうやめてください」すると義母は、、、『予想外の展開』に

今回は、筆者のママ友から聞いた義母とのエピソードをご紹介します。本当の気持ちを話すことが出来ず、義母にストレスを感じていたそうなのですが、あることがきっかけでその気持ちが爆発してしまったというママ友。一体なにがあったのでしょうか？

念願の庭付きマイホーム！

私は結婚3年目で、念願のマイホームを建てました。小さいですが庭もついていて、子供のころからあこがれていたガーデニングを始めました。北欧雑貨屋さんでおしゃれなガーデニング用品を揃えたり、花を植えたりして毎日お世話をしていました。義母も土いじりが大好きで、私たちが新居を建てるとすぐに苗を持ってやってきました。最初は小さなプランターにミニトマトやバジルを植えて持ってきてくれて、とても嬉しかったんです。

義母が庭に勝手に苗を……

しかし、義母は「食費が浮くから」「無農薬のほうがからだにいいから」と言っては苗を持ってきて、勝手に植えるようになっていきました。野菜の苗はみるみる増えて、すっかり庭が別物になってしまいました。私の思い描いていた庭とは違い、もうやめてほしいと思ってやんわりお断りしてみたのですが「遠慮しないで」と言われてしまい……。義母に嫌われたくないので、はっきりやめてくれと言えずにいました。

思いが爆発した結果、予想外の展開に

ある日、大量の苗を持ってきた義母を見て、我慢していた気持ちが言葉にならず涙が止まらなくなってしまいました。心配して背中をさすってくれる義母に、このままではだめだと思い自分の気持ちを話してみたのです。「もう苗を持ってこないでほしい、勝手に植えないでほしい」と伝えると、義母は初めて迷惑だったことが分かったらしく大慌て。義母は私に喜んでもらおうと、通販で珍しい苗を購入するなど頑張ってくれていたらしく、思いがすれ違っていたことが分かりました。その後、お互いもっと話せてたらよかったねと二人で泣き笑いしました。初めて本音で話せて、そこからぐっと仲良くなりました。きちんと話すことって大事だと思った出来事でした。

【体験者：30代・パート女性、回答時期：2025年9月】

