新商品に困惑…「専用なんている？」って思ったのに！想像以上だった100均レンチン調理グッズ
商品情報
商品名：かに玉職人
価格：￥220（税込）
サイズ（約）：幅142×奥行き134×高さ125mm
容量：容器（小）／350ｍL、容器（大）／590mL
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4582281742627
専用グッズなんている…？と思ったら！想像以上に便利だったんです♡
ダイソーをパトロールしていると、キッチングッズ売り場で珍しい商品を発見！その名も『かに玉職人』。お値段は￥220（税込）でした。
「わざわざ、かに玉作り専用のアイテムなんている…？」と、売り場で少々困惑した筆者。しかし、このマニアックさがまたダイソーらしいですよね。たまごとあんかけを同時に調理できるとのことで、好奇心に駆られて早速購入してきました。
火を使わず、電子レンジ加熱でかに玉が作れるアイデアグッズ。片手サイズで、容器（大）、容器（小）、フタがセットになっています。加熱用の容器としてはもちろん、調理の過程で使うボウル代わりにもなるので、洗い物が少なくなるのもこの商品の魅力です。
レンジで簡単調理！ダイソーの『かに玉職人』
パッケージ裏にある、「かに玉オリジナルレシピ」を参考に調理していきます！
まずは容器（大）に生たまご2つと、ごま油小さじ1杯、カニカマを4つ裂いて入れ、しっかりかき混ぜます。ごま油とカニカマは、お好みの量に調整してOKです。
続いて容器（小）に、水大さじ3杯、料理酒大さじ1杯、醤油大さじ1杯、酢小さじ1杯、砂糖小さじ1杯を入れてかき混ぜます。筆者は醤油の代わりに、ケチャップを小さじ1杯入れてみました。味見しながら調整すると◎
容器（大）、フタ、容器（小）の順番で重ねて、電子レンジ500Wで2分〜2分半ほど加熱します。加熱時間は長いほど固くなりやすいので、こちらもお好みで調整してくださいとのこと。筆者はたまごの様子を見ながら合計2分追加し、しっかり食感に仕上げました。
加熱した容器（小）に、片栗粉を小さじ1杯入れてかき混ぜます。塊ができないように、少量ずつ入れながら混ぜました。
その後、容器（小）のみを電子レンジで40秒再加熱します。あんのとろみが足りなかったら、しっかり混ぜてさらに10秒ずつ加熱します。
あんが出来たら、かに玉にかけていきます。容器（小）には注ぎ口があるので、液だれしにくいのがGOODです。
容器（大）には凹凸があるので、かに玉がつるんとはがれました。容器はどれも汚れ落ちが良いので、洗い物も楽ちんです♪
完成したのがこちら。かに玉はふんわり丸く仕上がり、あんはダマもなくとろみも絶妙。クッキングトイのような感覚で購入したアイテムでしたが、想像以上に美味しく、そして簡単にできて驚きました。
他にも、豆腐を崩して入れてヘルシーなかに玉にしたり、和風だしとシイタケなどを使ってあんかけ茶碗蒸しにしたりと、アレンジも楽しめそうです！コンパクトに収納できるのでスペースも取らず、とても優秀なキッチングッズでした♡
今回はダイソーの『かに玉職人』をご紹介しました。
気になった方はぜひチェックしてみてください！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。