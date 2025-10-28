北川景子、東京国際映画祭で人気女優とばったり キュートな2ショットに「待ってました」「美の競演」
女優の北川景子が27日にエックスを更新。同日からスタートした第38回東京国際映画祭で再会した人気女優との2ショットを公開すると、ファンから称賛が集まった。
【写真】北川景子、人気女優と笑顔の2ショット
主演映画『ナイトフラワー』が東京国際映画祭でワールドプレミアを迎える北川が投稿したのは、南沙良との2ショット。写真には、レッドカーペットにも参加した2人がドレス姿で仲良く並ぶ様子が収められている。出口夏希とダブル主演を務める『万事快調〈オール・グリーンズ〉』がジャパンプレミアとなった南と映画祭で再会した北川。投稿の中では「会場でばったり会えました！会えて話せて嬉しかった」と笑顔の絵文字や「#万事快調」のハッシュタグを添えている。
笑顔でピースサインをする北川と南に、ファンからは「待ってましたお二人のツーショット!!」「美の競演」「仲良しの先輩後輩の関係が続いているって素敵」などの声が相次いでいる。
■北川 景子（きたがわ けいこ）
1986年8月22日生まれ。兵庫県出身。モデルとして活動を経て2003年10月スタートのドラマ『美少女戦士セーラームーン』（CBC・TBS系）で女優デビュー。2006年には映画『間宮兄弟』でスクリーンデビューを果たす。以降、劇場版も製作されたドラマ『謎解きはディナーのあとで』シリーズや『家売るオンナ』シリーズ（日本テレビ系）などの話題作に出演。11月からは主演映画『ナイトフラワー』が公開される。プライベートでは2016年1月にアーティストでタレントのDAIGOと結婚。2020年9月に第1子女児を出産、2024年1月には第2子男児が誕生している。
引用：「北川景子」エックス（@KKeiko_official）
