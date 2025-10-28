ペット保険に加入した時の犬・猫の年齢は何歳？ 〜ペット保険利用実態データ
顧客満足度調査を実施する株式会社oricon MEは、10月1日に発表した最新「2025年 ペット保険ランキング」と併せ、利用実態データを発表。調査は、ペット保険に加入した時の「犬・猫の年齢」について、同ランキングの2025年＜調査期間：2025/05/28〜2025/06/12＞の調査対象者1,741人に聞いている。
ペット保険に加入した時の「犬・猫の年齢」 ※「ペット保険」利用実態データ（オリコン顧客満足度(R)調査）
■「超小型犬・小型犬」、「中型犬」、「大型犬・超大型犬」、「猫」のいずれも最多は「0歳」
調査の結果、「0歳」が「超小型犬・小型犬」で33.7%、「中型犬」で25.3％、「大型犬・超大型犬」で25.5％、「猫」で34.5％といずれも最多となった。特に「超小型犬・小型犬」と「猫」は、「0歳」の割合が3割を超えている。
また、1歳以降は加入割合が減少するも、シニア期に向けて7歳前後に再び高くなる結果となった。
なお、最新の 「2025年 ペット保険ランキング」では、【あいおいニッセイ同和損保（ワンにゃんdeきゅん）】が、初の総合1位を獲得。続く総合2位には【アイペット損害保険】、総合3位には【リトルファミリー少額短期保険】がランクインとなっている。
