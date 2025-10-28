IVE・REIが原宿駅をジャック！ 『rom’u（ロミュ）』の没入感のある世界観を表現
韓国の6人組グループ・IVEのREI（レイ）がミューズを務めるカラコンブランド『rom’u（ロミュ）』が原宿駅を広告ジャック。JR原宿駅構内の主要広告枠がREIで埋め尽くされている。
【写真】駅構内がIVE・REIで埋め尽くされる！
本施策では、若者文化とトレンドの発信地である原宿駅の主要動線である「山手線（外回り）階段」「竹下口」「表参道口」において広告を掲出。REIが持つ洗練されたビジュアルと、ブランドが掲げる世界観を融合させ、一瞬で惹き込まれるような没入感のある世界観の表現を目指している。
本ビジュアルは、カラーコンタクトレンズを通して“日常がふと特別に感じられる瞬間”をREIの表情とともに描き出す。駅構内全体を包み込むようなスケールで展開される本広告を通じて、より多くの方々にブランドの魅力と世界観を体感してもらうのが目的。
『rom’u（ロミュ）』は、カラーコンタクトレンズを単なるメイクやファッションの一部としてではなく、“瞳に宿る感性がありふれた日常を特別な思い出へと変える小さな魔法”として表現。見る人、纏（まと）う人それぞれの感性に寄り添い、日常の中にささやかな高揚と輝きをもたらす存在でありたいという思いを込めた、ブランドのメッセージを象徴する広告展開となっている。
■広告掲出概要
掲出期間：10月27日（月）〜11月2日（日）
掲出場所：JR原宿駅：山手線（外回り）階段／竹下口／表参道口
