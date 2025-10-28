榎原依那、圧巻のグラマラスボディ 話題の“日本の至宝”河北彩伽らのオフショットムービーも
グラビアアイドルの榎原依那が、28日発売の『ヤングチャンピオン』No.22に今年2度目の表紙＆巻頭グラビアに登場した。
【写真】美ワキ全開…豊満な胸元を見せた榎原依那
前回の登場からさらに磨きをかけたボディラインと、榎原ならではの無邪気な魅力がさく裂。圧巻のグラマラスボディを存分に見せている。
また巻中グラビアには、SNS総フォロワー数10万人超えの人気コスプレイヤー・Haruinuが初登場。初めてのグラビア挑戦とは思えない堂々たる表現力と抜群のスタイルで、カメラの前に立つ姿はまさに新星の予感。
付録には榎原依那クリアファイル＆たっぷり70分のアイドル集合DVD。話題の“日本の至宝”河北彩伽やMINAMOなど、注目アイドルたちのオフショットムービーをたっぷりと収録している。
