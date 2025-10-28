クローゼットを有効活用！バッグ収納に困っている人に推したい100均便利グッズ

気が付いたらバッグが増えて収納場所がない…ということありませんか？狭い場所にぐちゃぐちゃっと収納してしまうと、出し入れしにくかったり、型崩れしてしまう可能性も…。そこでおすすめしたいのが、バッグ専用のハンガー。ワイドな作りで、使用感◎なアイテムだったので、ぜひお買い物の参考にしてみてくださいね♪

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：ワイドバッグハンガー

価格：￥220（税込）

耐荷重量（約）：4kg

販売ショップ：キャンドゥ

JANコード：4981692158308

スペースを有効活用！キャンドゥで見つけたバッグ専用ハンガー

クローゼットの中で地味〜にかさばるバッグ。適当にしまってしまうと型崩れしてしまうこともあるので、できればキレイに収納したいところ。

そこでおすすめしたいのがキャンドゥの『ワイドバッグハンガー』です。小さなアイテムですが…。

バッグのハンドル部分をかける場所は幅広仕様。そのためハンドル部分が太めのバッグでも使用可能。ハンドル部分を傷めずにかけられるのがうれしいですね！

ポールに引っ掛けるフック部分も大きめの作りで、安定感バツグン！耐荷重量は約4kgと、安っぽさは感じずしっかりとした作りをしています。

サイズ違いなら複数かけられる！

サイズ違いのバッグなら、このように重ねて収納も可能！省スペースでたくさんバッグを収納したいという方にぴったりなアイテムですよ。

今回はキャンドゥで購入した『ワイドバッグハンガー』をご紹介しました。お値段は220円（税込）と少しお高めのアイテムではありますが、使用感◎なのでおすすめ。ぜひチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。