巨人の桑田真澄２軍監督が、今季限りで退団することが２８日、決まった。２７日までは「みやざきフェニックス・リーグ」で指揮を執っており、電撃退団となった。

就任２年目の今季はイースタン・リーグで２年ぶり２９度目となる優勝を果たしたが、球団から来季２軍監督を外れてユニホームを脱ぐ旨を通達され、フロント入りを打診されたが、１軍がリーグ優勝を逃した責任を取って退団を決断した。

都内で取材に応じた桑田２軍監督は、「今回、１軍が優勝できなくて、若手選手の育成ができていないという評価だったので、これは責任を取らなきゃいけないということを伝えました。自分の中でケジメをつけたということです」と説明。球団に対して伝えたこととして、「まずは５年間、お世話になっていろんな勉強をさせてもらって、野球人として成長できたことに感謝していますということ。もう一つは、選手たちの成長を見届けられなくて非常に残念です、と」と説明した。

この日の午前に都内の球団事務所を訪れ、退団の意思を伝えた。２軍監督として２年間、愛情を込めて携わってきたチームに対しては「彼らの成長のひとかけら、ワンポイントでもいいから、成長の糧に少しでもなってくれたらありがたいと思う。あしたから一緒に汗を流すこともできないんだと思うとさびしい。でも、常にベストを尽くしてやってきたから悔いはなしです。コーチ陣、スタッフ、いつも支えてくれたことに心から感謝したい」と率直な心境を吐露した。

大阪・ＰＬ学園高時代は５季連続で甲子園に出場し、春夏合わせて２度の優勝、２度の準優勝に輝いた甲子園の申し子。学制改革後最多の２０勝をマークし、１９８５年ドラフト１位で巨人入り。入団から２００６年限りで退団するまで、エースナンバーである「１８」を球団史上最長となる２１年間背負い続け、通算１７３勝（１４１敗）、最優秀防御率２度、ＭＶＰ、最多奪三振、沢村賞を各１度受賞した。

０８年３月、パイレーツで現役を引退後はさまざまな方法で野球を学んだ。評論家を務める傍ら、０９年から早大大学院スポーツ科学研究科の修士課程トップスポーツマネジメントコース（１年制）で学び首席で卒業。１４年４月からは東大大学院総合文化研究科に在籍し、投球フォーム、打撃フォームの研究、動作解析などにいそしみ、東大大学院特任研究員も務めた。

２１年、０６年に退団して以来１５年ぶりに巨人復帰。同年は投手チーフコーチ補佐、２２年は投手チーフコーチに昇格して自身の経験に基づく技術指導や練習法を導入し、野球理論を還元した。２３年はファーム総監督に配置転換され、同年１０月からは２軍監督としてチーム強化に携わってきた。

２軍監督としては「供給、調整、育成」を使命とし、スポーツ医科学を活用して選手の状態を管理。降格した選手と面談を行い、心技体の課題を整理し１軍復帰への方向性を定めた。１軍で求められる「仮説と検証」「目標から逆算する思考」や、「この練習が正しい」という無意識の思い込みを取り除く大切さも伝え続けた。

練習では選手の個別性・独自性を重視。コーチ陣、専門職スタッフと一丸になって時間、情熱、愛情を注ぎ「失敗を恐れずに挑戦を続けよう」と背中を押した。就任１年目はイースタン２位だったが、１軍の４年ぶりのリーグＶを下支えした。今季は８０勝４４敗の貯金３６で２位の西武に８差をつけて頂点に立った。２軍監督として、勝利と育成を両立させ、中長期的な視点で強い巨人を支えるファームの構築を目指した２年間だった。