◆米大リーグ ワールドシリーズ第３戦 ドジャース―ブルージェイズ（２７日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャースが同点の延長１０回、華麗な連係プレーで勝ち越しを阻止した。

延長１０回にこの回からマウンドに上がった右腕シーハンが２死からフランスに左前打を許すと、ルークスには右翼線への二塁打コースの打球。だが、これを右中間寄りに守っていたＴ・ヘルナンデスが素手でつかんで、二塁エドマンに送球。エドマンも素早くボールを握り替えて本塁に好送球し、悠々と本塁をアウトにした。

チームは１点を追う７回１死の場面で大谷翔平投手が、左中間席に運ぶこの日２発目のアーチで試合を振り出しに戻した。１年のポストシーズンで８本塁打を放つのは、２０２０年にアロザレーナ（レイズ）が１０本を放ったのに続く２位タイで、２０年シーガーが樹立した球団タイ記録。さらにポストシーズン通算本塁打は１１本目となり、１０本だった松井秀喜氏（ヤンキース）を抜いて日本人歴代単独トップとなった。

さらに佐々木朗希投手は、８回途中から６番手としてマウンドに上がり、ＷＳ初登板。回またぎの９回も無失点に抑えた。佐々木は１回２／３を投げて１安打２四球無失点の内容だった。