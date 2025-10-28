これ本当に100円！？まるで海外のおもちゃみたい♡全種集めたくなる本格オブジェ

クリスマスグッズが充実するダイソー。今回はツリーやトナカイなどの形をした、ミニサイズのウッドオブジェをご紹介します。飾りやすいサイズ感と、存在感のある可愛らしいデザインに一目惚れ！海外の木製おもちゃのようにあたたかみがあり、作りも丁寧なのに100円というお手頃さに驚きです！全種類集めたくなりますよ♡

商品情報

商品名：ミニチュアウッドオブジェ（ナチュラル）

価格：￥110（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480522128

ダイソーの『ミニチュアウッドオブジェ（ナチュラル）』が可愛すぎる♡

今回ご紹介するのは、ダイソーの季節もの売り場で見つけた『ミニチュアウッドオブジェ（ナチュラル）』。110円（税込）で販売されている、ミニサイズのクリスマスオブジェです。

素材はヒメツバキという木材が使用されています。光沢のある塗料が塗られており、ツヤ感があります。

100円ショップの木製商品は、ささくれやひび割れが気になることが多いですが、この商品は表面が塗装されているため、仕上がりがきれいです。

クリスマスツリーだけだとちょっと寂しいので、トナカイバージョンも一緒に購入してみました。

ダイソーのオンラインストアで調べてみると、雪だるまとサンタクロースもラインナップされているようで、つい全種集めたくなります！

海外の木製おもちゃのような、あたたかみのある雰囲気で可愛いです♡

トナカイは赤い鼻と角が付いていて、思いのほか凝った作りになっています。

存在感はありますが、大きすぎず小さすぎず、ちょっとしたスペースに飾りやすいサイズ感です。

ちょうどいいサイズなので、どんな場所にも飾りやすいのがお気に入りポイント！

今回は、インターホンカバーの上に飾ってみました。

他にも、テーブルや棚の上、テレビボード、ウォールラック、玄関先など…あらゆる場所で楽しめます。

まるで本物のようなクオリティ♡『キャンドルライト』もおすすめ！

ダイソーの『キャンドルライト』を一緒に飾れば、よりクリスマスらしい雰囲気を演出できます♡

110円（税込）というお手頃価格なのに、こちらもかなり凝っていておすすめです。

点灯させる際には、別売のCR2032ボタン電池が1個必要です。

連続点灯時間は約12時間となっています。

本物の炎のように、オレンジがかった光がぽわっと広がって幻想的♡

デザインも細かく、蝋が垂れている感じが本物っぽくておしゃれです！

今回はクリスマス気分を盛り上げてくれる、ダイソーのおすすめグッズをご紹介しました。他にもたくさんのクリスマスグッズが販売されているので、ダイソーをぜひチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。