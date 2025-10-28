■MLB ワールドシリーズ第3戦 ドジャース−ブルージェイズ（日本時間28日 ドジャー・スタジアム）

ドジャース・佐々木朗希（23）が本拠地でのワールドシリーズ（WS）第3戦、5対5の同点で迎えた8回、1死一、二塁でワールドシリーズ初登板、打者2人をしっかり打ち取り無失点。佐々木は1回2/3、29球を投げて、被安打1、奪三振0、四死球2、失点0のデビューとなった。

ドジャースは大谷翔平（31）の1試合2本塁打などで7回まで5対5、8回、1死一、二塁とピンチの場面でワールドシリーズ初マウンドへ。途中出場の1番・T.フランス（31）は98マイル（158キロ）でバットを折ってサードゴロ。

2死二、三塁で迎えるは2番・N.ルークス（31）、3塁に走者を置いてもスプリットを連投、4球連続スプリットでカウント2−2と追い込むと、最後もスプリット。ピッチャーゴロにグラブを伸ばしてキャッチ、1塁方向に走りながら大事にトス、やや低い送球となったが抑えた。佐々木は両手を両ひざに付けて、ホッとした表情を見せた。

9回のマウンドにも上がった佐々木、先頭の3番・ゲレーロJrをライトフライ、その後、四球を許し、5番・D.バーショ（29）の打球は1塁手のF.フリーマン（36）のミットを弾いたが、2塁手のT.エドマン（30）が素早くカバー、3塁を狙った走者を落ち着いて刺して佐々木を助けた。佐々木は1回2/3、29球を投げて、被安打1、奪三振0、四死球2、失点0のデビューとなった。