全日本空輸（ANA）は、ANAマイレージクラブの国内線特典航空券を、通常より少ないマイル数で交換できる「今週のトクたびマイル」の、10月30日から11月5日までの搭乗分の対象路線を発表した。

予約期間は10月29日から11月4日まで。対象路線と片道あたりの必要マイル数は以下の通り。

・3,500マイル

東京/羽田〜八丈島・庄内・能登・大阪/伊丹線、大阪/伊丹〜宮崎線、札幌/千歳〜稚内・根室中標津線、福岡〜宮崎線、長崎〜対馬線、沖縄/那覇〜宮古線

・5,500マイル

東京/羽田〜稚内・旭川・岡山・広島・岩国・萩石見・徳島・高松・熊本・長崎線、名古屋/中部〜仙台・宮崎線、大阪/伊丹〜仙台・鹿児島線、札幌/千歳〜仙台線、福岡〜沖縄/那覇線、沖縄/那覇〜松山・高松線

・7,500マイル

東京/羽田〜石垣線、沖縄/那覇〜新潟線

「今週のトクたびマイル」は、通常は1区間6,000マイルから交換できる国内線特典航空券を、3,000マイルから交換できるキャンペーン。キャンペーンで発券した航空券は予約便に限り有効で、予約変更は対象搭乗期間内かつ同一区間にのみ可能。払い戻し時には3,000マイルの手数料が必要となる。