「モンスターですね…」「奴はロボットだ」大谷翔平の初球同点ホームランに日米メディア脱帽　2本塁打＆2二塁打の4安打3打点

2本塁打を含む4安打と止まらない大谷翔平(C)Getty Images

ドジャースの大谷翔平が現地時間10月27日、本拠地でブルージェイズとのワールドシリーズ第3戦に「1番・DH」で先発出場。1点を追う7回一死から、ブルージェイズ4番手セランソニー・ドミンゲスの初球のフォーシームをとらえ、左中間席に運んだ。この試合2本目の本塁打で再び追いついた。

【動画】勢いが止まらない！ゲレーロJr.の目前で…大谷2発目の豪快アーチ

止まらない。初回の第1打席は右翼線へのエンタイトル二塁打で出塁。1-0で迎えた3回一死の第2打席では、ポストシーズン7号本塁打を右翼席に放った。相手先発は41歳ベテラン右腕のマックス・シャーザー。メジャー通算221勝を挙げ、サイ・ヤング賞3度を誇るレジェンドの6球目、高めのフォーシームを打ち砕いた。

2-4で迎えた5回一死一塁の第3打席では、左腕のメーソン・フルハーチから左中間を破る適時二塁打。7回の本塁打と合わせて、4安打3打点3得点の大活躍だ。