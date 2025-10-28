「女神すぎてビビります」真美子夫人、さわやか白ニット姿で応援　観戦試合で大谷は圧巻2発含め4打数4安打、3打点、9出塁と大暴れ「スタイル良すぎ！」

真美子夫人も観戦する中、大谷は1試合2発の大暴れとなっている(C)Getty Images

ドジャース・大谷翔平は現地10月27日に本拠地で行われたブルージェイズとのワールドシリーズ第3戦に「1番・指名打者」でスタメン出場。

1−0で迎えた3回一死の第2打席で、相手先発マックス・シャーザーからポストシーズン7号、ワールドシリーズでは初戦以来2試合ぶりとなる本塁打をマークすると、5回一死の第3打席でも適時二塁打。さらに、4-5で迎えた7回一死の第4打席でも圧巻のアーチをかけた。大谷はこれでポストシーズンに入って8本目。ドジャースにおいてはコーリー・シーガー（2020年）に並ぶ本塁打記録となった。

大谷はこの日、4打数4安打3打点、5四球で9打席連続出塁と大暴れだった。試合は延長18回にフレディ・フリーマンのサヨナラホームランで6-5と決着。6時間39分の激闘を制した。

またこの試合には妻・真美子さんも応援に駆けつけた。敵地トロントにも帯同して応援する姿が報じられていたが、本拠地に戻って再び熱い声援を送ったようだ。

ドジャース夫人会のインスタグラムが同日に更新され、本拠地に戻って夫人たちが集合するシーンが投稿されている。

真美子さんは後列中央で白いニットにデニム姿と爽やかコーデでやわらかい笑顔を浮かべている。