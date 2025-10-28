【丸亀製麺】創業感謝祭を開催　貴重な「限定ステッカー」の配布、うどん・天ぷらが安くなるクーポン進呈、「麺匠」が参加の特別イベント実施

株式会社丸亀製麺が展開する讃岐うどん専門店「丸亀製麺」は、2025年11月21日（金）に創業25周年を迎える。これを記念して「創業感謝祭」を開催する。

〈丸亀製麺25周年創業感謝祭 概要〉

◆第1弾◆

麺匠と麺職人たちによる「うどんであなたの心 打つ夜」

〜腕によりをかけた一杯で最高の“おもてなし”〜

期間：2025年11月4日（火）〜25日（火）、全国6ヶ所の店舗にて開催

※全国6ヶ所：立川店、西宮の沢店、我孫子店、京都伏見店、鈴鹿三日市店、福岡加茂店

麺匠と麺職人たちによる「うどんであなたの心 打つ夜」

全国の職人へ技術と想いを伝承している麺匠（めんしょう）と、麺づくりに日々技と感性を磨き続ける各地域の麺職人、そして従業員が一丸となって、手づくり・できたてうどんを提供するイベントを開催。2025年11月4日（火）の東京・立川店を皮切りに、北海道から九州まで全6か所で開催する（一ヶ月間）。麺匠がこのイベントのためだけに特別に配合した生地を使用。おすすめメニューは、丸亀製麺の看板商品である「釜揚げうどん」。

イベント開催概要

【記念ステッカーがもらえる】

参加した方には、創業以来の看板商品「釜揚げうどん」と麺職人たちをモチーフにした創業感謝祭限定ステッカーを配布。ここでしか手に入らない限定のステッカー。※なくなり次第終了

記念ステッカー ※写真はイメージ

◆第2弾◆

創業感謝記念「アプリクーポン進呈」

2025年11月2日（日）〜30日（日）の期間限定、週替わりで人気メニューが楽しめる割引クーポンを丸亀製麺公式アプリにて配信。

打ち立てうどんや天ぷらを割引価格で楽しめるクーポンを用意。この秋新登場、ガツンとパンチのある「旨辛 肉盛りニラ玉ぶっかけうどん」に加え、各商品が割引になるクーポンを丸亀製麺公式アプリへ配信。※利用には、丸亀製麺の公式アプリのダウンロードが必要

創業感謝記念、アプリクーポン進呈

■クーポン配信期間

2025年11月2日（日）〜11月30日（日）

※予告なく、クーポン内容や配信期間が変更となる場合あり

【配信クーポン内容】

◎「旨辛 肉盛りニラ玉ぶっかけうどん」（30円引きクーポン）

※画像はイメージ

・配信期間：2025年11月2日（日）〜11月9日（日）

食欲の秋にぴったり。打ち立てうどんに8種の具材入り。

そのまま食べても・まぜてもうまい一杯。

旨辛 肉盛りニラ玉ぶっかけうどん

◎好きな天ぷら（30円引きクーポン）

・配信期間【1】2025年11月2日（日）〜11月9日（日）

・配信期間【2】2025年11月20日（木）〜11月30日（日）

天ぷらの人気No.1のかしわ天から季節限定商品まで。好きな天ぷらが選べる。

好きな天ぷらが割引になるクーポンがもらえる

◎好きなうどん（30円引きクーポン）

・配信期間：2025年11月10日（月）〜11月19日（水）

定番商品から期間限定商品まで、全メニューの中から好きなうどんを選べる。

好きなうどんが割引になるクーポンがもらえる

◎近日公開のクーポンも

・配信期間：2025年11月25日（火）〜11月30日（日）

内容は近日公開する。

■注意事項

・丸亀製麺公式アプリをダウンロードしている方のみ対象

・アプリクーポンは、必ず会計の際に提示

・配信期間中に丸亀製麺公式アプリをダウンロードした方の利用できる

・「うどん札」との併用は可能

・アプリクーポンには利用条件あり

※利用の際は、アプリで各クーポンの使用上の注意を確認

◆第3弾◆

Xプレゼントキャンペーン実施

丸亀製麺の創業日である11月21日（金）に丸亀製麺公式Xにて丸亀製麺の特別なグッズが当たるキャンペーンを実施。

Xプレゼントキャンペーン実施

2025年11月21日（金）にXフォロー＆引用ポストキャンペーンを実施。「#丸亀製麺の誕生日を一緒に祝おう」をつけて、今年の丸亀製麺との思い出を引用ポストすると、25周年にちなんだ「25名」に、抽選で創業祭感謝祭「オリジナル釜揚げうどん桶」と丸亀製麺こだわりの「だししょうゆ」と「だしソース」を特製ギフトボックスに入れてプレゼント。さらに、参加した方は全員もれなくクーポンがもらえる。詳細は丸亀製麺公式Xアカウントをフォロー。​

