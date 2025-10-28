兵庫県競馬組合は28日、11月27日に行われる「第68回園田金盃」（ダート1870メートル）出走馬を選出するファン投票の実施要項を発表した。

投票期間は28日午後3時から11月6日の午後11時59分までで、対象馬は3歳以上の兵庫県所属現役競走馬のA1・A2クラスおよび本年の3歳重賞勝ち馬（28日現在の成績）の中から、投票獲得数上位6頭をファン投票選抜馬として決定する（前3走を兵庫県所属馬として出走していない馬については対象外）。ファン投票選抜馬以外に記者クラブ選抜馬2頭・予備登録馬4頭を決定し、12頭に満たない場合は予備登録補欠馬より繰り上げる。

投票者の中から抽選でA賞として、そのだひめじけいばオリジナルパカパーカーが20人、B賞として第68回園田金盃オリジナルクオカード500円分が50人に、それぞれ贈られる（ファン投票終了後に抽選。当選者の発表は賞品の発走をもって代える）。

投票はインターネットのみで（1）そのだ・ひめじけいば公式ホームページ「園田金盃ファン投票特設サイト」（2）オッズパーク公式サイト「園田金盃ファン投票キャンペーン」（3）楽天競馬公式サイト（31日午後12時より投票受付開始予定）から投票できる。