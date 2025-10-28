◇MLBワールドシリーズ第3戦 ドジャース-ブルージェイズ(日本時間28日、ドジャー・スタジアム)

ドジャースの佐々木朗希投手が、8回一死走者1塁、2塁の場面でリリーフ登板。佐々木投手はワールドシリーズ初の登板となります。

タイ・フランス選手を2球目、97.5 マイル(約156キロ)のストレートで仕留めます。さらに二死走者2、3塁で、続くネーサン・ルークス選手を5球目スプリットで仕留め、この回を無失点で抑えました。

攻撃が終わり安堵の笑顔を浮かべた佐々木投手。守護神・佐々木投手の活躍にスタンドからは“ロウキコール”が鳴り響きました。

さらに5-5同点の9回、大事な場面でも佐々木投手の登板が続きます。先頭のウラジーミル・ゲレロJr.選手は3球目98.1マイル(約157キロ）のストレートでライトフライでアウトを奪うも、続く打者に四球で出塁を許します。続く打者にはヒットを許しますが、トミー・エドマン選手の好プレーもあり、カイナー・ファレファ選手を走塁死に仕留めました。二死走者1、2塁とされますが、続く打者をサードゴロに仕留め、この回も佐々木投手は無失点に抑えました。

佐々木投手は1回2/3、29球を投げ、被安打1、与四球2、無失点の成績でした。

SNSでは「ナイスピッチング」「みんなからの朗希コール嬉しいね」「佐々木朗希頑張ったー！！よくやったよ！感動」とコメントが寄せられました。