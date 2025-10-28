秋田県・鈴木健太知事が28日、東京・市ヶ谷の防衛省を訪問し小泉進次郎防衛大臣に、人身被害が拡大しているクマの対策として、自衛隊の派遣を要望した。鈴木知事が提出した要望書では、秋田県内のクマ目撃件数が、今年これまでに8225件を数え、人身被害も53件（うち52件が人の生活圏、2人が死亡）だとしている。目撃件数は前年の1340件に対して既に約5倍に増加している。鈴木知事は「自衛隊の力を借りなければ国民の命が守れない」と述べた。

【映像】人よりはるかに大きい…市街地を走る巨大クマ

鈴木知事は、急増したクマによる人身被害について「首や顔を狙ってくることが大変多い、非常に悲惨な状況になっている。出没範囲も山に近いところだけではなく、中心市街地など、場所を選ばず出没する。これは一昨年の大量発生（目撃3723件・人身被害70件）と状況が違う。玄関のドアを開ける時にも少し警戒をしないといけない。特にお子さん、お年寄りの方だけでなく、すべての県民の皆さんの日常生活に大きな支障を来して、まさに異常事態」だとした。

また今回の自衛隊派遣の要望には「問題も長期化し、現場の疲弊というのがピークを迎えており、県内のマンパワーをはじめさまざまな資源では対応ができない。私は元自衛官だが、何でもかんでも自衛隊頼みというものではないということはよく理解している。それでもなお、防衛省・自衛隊の力を借りなければ国民の命が守れないという状況になっている」と訴えた。

小泉防衛大臣も「秋田県民のみなさんが抱いている、命を脅かされる恐怖、毎日の平和な暮らしが破壊される不安、これは察するに余りある」とコメント。「危機的な事態に対し、国民の暮らしと命を守ることを任務とする、防衛省・自衛隊としても与えられた能力や権限を最大限に活かし、秋田県と協力して早急に対応策を練り安全と安心を取り戻すべく対処してまいりたい。今日、早速午後に東北方面総監部の連絡員が秋田県庁にお伺いをして、支援の具体的な内容の調整を開始する」と述べた。

また鈴木知事は会談後、改めて取材に応じると「時期に関しては、緊急的なことだということで（自衛隊を）かなり早めに出していただけるというようなお話をいただいた。そもそも、こちらからの要望が銃を使用しない、箱罠の設置等の捕獲駆除に対するサポートを中心にお願いをしている」と説明した。

（ABEMA NEWS）

