【「スター・ウォーズ エピソード5／帝国の逆襲」1/6スケールフィギュア ハン・ソロ】 2026年12月 発売予定 価格：49,000円 トイサピエンス予約価格：44,000円

ホットトイズは、「ムービー・マスターピース」より1/6スケールフィギュア「『スター・ウォーズ エピソード5／帝国の逆襲』ハン・ソロ」を2026年12月に発売する。価格は49,000円。トイサピエンス予約価格は44,000円。

本商品は、「スター・ウォーズ エピソード5／帝国の逆襲」に登場する「ハン・ソロ」を、全高約31cm、30箇所以上が可動するハイエンドな1/6スケールのフィギュアとして立体化したもの。

ハン・ソロを演じるハリソン・フォードさんの肖像権をクリアしたヘッドは、眼球可動ギミックを搭載し、自由な視線変更によって、まるで生きているかのような存在感を醸し出す。また、皮膚の質感や皺、ブラウンの髪などを再現すべく、一つひとつハンドペイントによる塗装が施されている。

さらに、ネイビーのジャケット、白いVネックシャツ、イエローのコレリアン・ブラッドストライプがあしらわれたパンツといったコスチュームは、質感やディテールにこだわり抜き、細部に至るまで精巧な仕上がりとなっている。

ホスで着用していた防寒ジャケットが付属し、着脱させることが可能。防寒ジャケットの裾はワイヤーが内蔵されているため、動きをつけることができる。武器として、ベルトについたホルスターに収納可能なブラスター・ピストルが付属。アクセサリーとして、ゴーグル、呼吸マスク、溶接用工具、ベルトに装着できるドロイド・コーラーが付いてくる。

グローブを装着したものを含む、豊富な差し替え用ハンドパーツを併せて使用すれば、さまざまなシーンを演出することが可能だ。円形の台座は、床面がデザインされた特別仕様となっている。

発売：2026年12月予定

定価：49,000円／トイサピエンス予約価格：44,000円

製品サイズ：高さ約31cm

可動ポイント30箇所

付属品（武器）：ブラスター・ピストル

付属品（アクセサリー）：防寒ジャケット、ゴーグル、呼吸マスク、溶接用工具、ドロイド・コーラー、差し替え用ハンドパーツ（×9）、特製台座

スペシャル機能：眼球可動ギミック

取扱店：ホットトイズ フラッグシップ・ストア「トイサピエンス」ほか

(C) & TM Lucasfilm Ltd.