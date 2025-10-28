女優の芳根京子（28）が、27日放送の日本テレビ系「しゃべくり007」（月曜午後9時）に出演。NHK連続テレビ小説「べっぴんさん」でヒロインを務めた当時の゛心が折れた゛エピソードを明かした。

芳根は「5月くらいから撮影が始まって、7月に体調を壊して、8月にマネジャーさんとケンカして、9月に心が折れる」と、朝ドラのヒロインだけが体験すると言われている”ジンクス”を話した。芳根自身は「乗り越えたんですよ」。ただ、「逆に全部の撮影が終わる1カ月前に心が折れました」と言う。

「当時、成人式で1月が、2月末が（撮影の）アップで。その時の撮影って、おばあちゃんの役をやっていたから。友だちとワイワイした後に現場に戻ったら孫がいて。しっかりしなきゃ！って思ったら、19歳に戻りたいって、バーっと泣いて」と当時の状況を明かした。

「朝から晩まで毎日撮影で、スタジオの中で。外の空気を吸うことも減るので。暗いところから始まって、暗いところで（スタジオから）出てくる」という環境だったという。

MCのくりぃむしちゅー上田晋也（55）が、共演していたももいろクローバーZの百田夏菜子（31）からの情報を伝えた。「当時、人が壊れるところを初めて見たかも。ただ、それを隠すくらい常にどっしりしていた。撮影の順番もバラバラで、泣いたり笑ったりの演技を繰り返していたキョンちゃんは、自分を削りまくっていた。共演者のみんなもジンクスは聞いていたので、『撮影が止まっても当たり前のことだから』と誰も何も言わずに『しっかり時間を作って待とう』となっていた」。

芳根は聞き終えると、ゆっくりと頭を下げた。