女優の芳根京子（28）が、27日放送の日本テレビ系「しゃべくり007」（月曜午後9時）に出演。オーディションについて話した。

NHK連続テレビ小説「べっぴんさん」のヒロインを演じた芳根は「（朝ドラの）ヒロインオーディションは4回目で受かりました」と話した。そして「まれ」「とと姉ちゃん」「あさが来た」のヒロインになれなかったことを明かした。

MCのくりぃむしちゅー上田晋也（55）が、「べっぴんさん」の当時のプロデューサーからの「合格後、改めてすごい子だなと思って調べてみたところ、゛オーディション荒し゛という異名で呼ばれていた」という情報を紹介し、「いろんなオーディション、荒らしてたの？」と質問。すると、戸惑う芳根よりも先に、この日のもう1人のゲストのタレント横澤夏子（35）が続いた。「荒らしていたの聞いたことある。オーディション全部受かっちゃうから。総取りにしちゃって、絶対に芳根さんが来たら、決まっちゃう」。

さらに困惑した様子の芳根は「そのネットニュースが出た日に『とと姉ちゃん』1次で落ちました」と話して、出演者を笑わせた。

上田に「実際どっちが…あんまりオーディション、落ちたことはない？」と改めて聞かれると、「いや、めちゃくちゃ落ちました」。そして「事務所に入ってからの1年間は受からなさすぎてマネジャーさんにめちゃくちゃ怒られたりとか」と当時を振り返った。上田が「何て言われたの？」と聞くと「（芳根が）『ご縁がなかったんですね』みたいなことを言っていたら、（マネジャーに）『悔しくないのか！』って」と怒られたと話した。