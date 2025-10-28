「ジュラシック」シリーズ新章『ジュラシック・ワールド／復活の大地』のレンタル配信が2025年11月12日に配信開始となる。※ダウンロード販売は先行発売中。

新たな冒険を率いるのは、シリーズ初の女性主人公となる、アクション界の至宝スカーレット・ヨハンソン。さらにを2度受賞した名優マハーシャラ・アリと、『ウィキッド ふたりの魔女』で世界を魅了したジョナサン・ベイリーという最強チームが誕生。監督は『ローグ・ワン／スター・ウォーズ・ストーリー』の鬼才。脚本は『ジュラシック・パーク』『ロスト・ワールド／ジュラシック・パーク』で伝説を不動のものとしたデヴィッド・コープが、実に28年ぶりのカムバックを果たした。

劇場でも大ヒットを記録した『ジュラシック・ワールド／復活の大地』がいつでもどこでも楽しめるレンタル配信の開始を記念して、THE RIVERでは『ジュラシック』シリーズ歴代実写映画全作の「“推しシーン”プレゼン大会」を大開催！

第1作『ジュラシック・パーク』（1993）から最新作『ジュラシック・ワールド／復活の大地』までの全7作の中から、大好きなシーン、印象に残っているシーンをハッシュタグ「#ジュラ推しシーン」とともにXで投稿しよう。THE RIVERの特集記事に掲載されるかも？『ジュラシック』ファンのみんなで、大好きなシーンや恐竜、キャラクターを語り合おう！

『ジュラシック・ワールド／復活の大地』デジタル配信リリース記念 “推しシーン”プレゼン大会

参加方法：

Xにて、ハッシュタグ「#ジュラ推しシーン」をつけて、映画『ジュラシック』シリーズの作品名と好きなシーン、その理由を投稿。文字数が足りない場合は、スレッド投稿をご検討ください。複数回の投稿もできます。

作品：『ジュラシック・パーク』（1993）『ロスト・ワールド／ジュラシック・パーク』（1997）『ジュラシック・パークⅢ』（2001）『ジュラシック・ワールド』（2015）『ジュラシック・ワールド／炎の王国』（2018）『ジュラシック・ワールド／新たなる支配者』（2022）『ジュラシック・ワールド／復活の大地』（2025）

投稿例（1）

初代『ジュラシック・パーク』でコンピューター上のネドリーが「アッハッハー、魔法の呪文を言わなきゃダメだよ」と繰り返すシーン。子どもの頃に大笑いして、親の言うことを聞かずに「アッハッハー」とマネしたら怒られた思い出。#ジュラ推しシーン

投稿例（2）

『ジュラシック・ワールド／炎の王国』で頭突き恐竜のスティギモロクを見たとき、「なんて愛しい暴れん坊…！」と思った。まさかの救世主になる展開に拍手。オーウェンとのコンビをもっと見たかった！#ジュラ推しシーン

投稿例（3）

『ジュラシック・ワールド／復活の大地』で、川辺で昼寝するTレックスが寝返りを打つシーン！実家の猫そっくりで、たまらなく可愛くなりました。その後、目を覚まして川を泳いで襲ってくるギャップも好き。#ジュラ推しシーン

投稿いただいた内容は、後日THE RIVERにて掲載予定の『ジュラシック・ワールド／復活の大地』特別記事にて埋め込み掲載・紹介させていただくことがあります。

投稿締切：2025年11月2日（日）

『ジュラシック・ワールド／復活の大地』は2025年11月12日にレンタル配信開始。※ダウンロード販売は先行発売中。

Supported by NCB Universal

© 2025 Universal Studios and Amblin Entertainment, Inc. All Rights Reserved.