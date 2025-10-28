¥¹¥Ô¡¼¥É¥ï¥´¥ó°æ¸ÍÅÄ¤ÎÈþ¿ÍºÊ¡¢¼êºî¤êÍÎÉ÷Ä«¿©¸ø³«¡Ö¥Û¥Æ¥ë¤ß¤¿¤¤¡×¡ÖÀ¹¤êÉÕ¤±¤ªÞ¯Íî¡×¤ÎÀ¼
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/28¡Û¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥¹¥Ô¡¼¥É¥ï¥´¥ó°æ¸ÍÅÄ½á¤ÎºÊ¤Ç¥â¥Ç¥ë¤ÎËªÃ«Úç³¤¤¬10·î28Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£¼êºî¤ê¤ÎÄ«¿©¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¹¥Ô¥ï°æ¸ÍÅÄ¤Î33ºÐºÊ¡ÖÀ¹¤êÉÕ¤±¤ªÞ¯Íî¡×ÍÎÉ÷Ä«¿©
ËªÃ«¤Ï¡Ö¤æ¤Ã¤¯¤êÄ«¤´¤Ï¤ó¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Èº£Æü¤Ï¤ªÅ·µ¤¤Ç´ò¤·¤¤¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿Ä«¤Î»þ´Ö¤ò¸ø³«¡£¡ÖÌîºÚ¤¿¤Ã¤×¤ê¥ª¥à¥ì¥Ä¡×¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥¦¥¤¥ó¥Ê¡¼¡¢¥í¡¼¥ë¥Ñ¥ó¡¢¥µ¥é¥À¤Ê¤É¤¬ÊÂ¤ó¤ÀÍÎÉ÷¤Î¿©Âî¤Î¼Ì¿¿¤òºÜ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥Û¥Æ¥ë¤ß¤¿¤¤¡×¡ÖÀ¹¤êÉÕ¤±¤ªÞ¯Íî¡×¡ÖÈþÌ£¤·¤½¤¦¡×¡ÖÌîºÚ¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ê¤Î¤¬ÁÇÅ¨¡×¡ÖÎÁÍý¾å¼ê¤ÇÁ¢¤Þ¤·¤¤¡×¡ÖÁÇÅ¨¤ÊÄ«¤´¤Ï¤ó¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
°æ¸ÍÅÄ¤ÈËªÃ«¤Ï¡¢8Ç¯¤Î¸òºÝ´ü´Ö¤ò·Ð¤Æ2022Ç¯9·î¤Ë·ëº§¡£2024Ç¯7·î¤ËÂè1»ÒÃË»ù¤¬ÃÂÀ¸¤·¡¢2025Ç¯7·î27Æü¤ËÂè2»ÒÇ¥¿±¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡ËªÃ«Úç³¤¡¢ÌîºÚ¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÊÍÎÉ÷Ä«¿©¤ò¸ø³«
¢¡ËªÃ«Úç³¤¤ÎÅê¹Æ¤ËÈ¿¶Á
