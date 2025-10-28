みなさんは、顔のパーツについて、何かしらのコンプレックスを抱いていませんか。「コンプレックスを感じている顔のパーツ」に関するアンケート調査により、女性の7割が顔にコンプレックスを抱いている一方、そのコンプレックスを解消できた経験を持つのは男女とも1割未満であることが明らかになりました。女性は「鼻」と「目」、男性は「顎」を気にする傾向があり、悩みの解消の難しさが浮き彫りになっています。



【漫画】「あんなブスと付き合ってんの？」と聞かれた彼の答えは「かわいそうじゃん」 初めての恋が壊れた日

「コンプレックスを感じている顔のパーツに関するアンケート」は、株式会社NEXERとHAABクリニックが、全国の男女500人を対象に2025年8、9月にインターネットで実施しました。



女性の7割、男性の4割弱が顔にコンプレックス

「あなたはコンプレックスを感じている顔のパーツがありますか？」の質問に、女性では70.0%、男性では37.2%が「ある」と回答。



女性は「鼻」と「目」が悩みの上位に

「顔にコンプレックスがある」と回答した人に、コンプレックスを感じる具体的なパーツを質問。女性では、鼻（25.7％）、目（20.0％）が上位で、フェイスライン（13.7％）、口元（13.1％）と続きました。



◇「鼻」がコンプレックスの理由

・ぺちゃんこ。（30代）

・小鼻が大きくなっているから。（40代）



◇「目」がコンプレックスの理由

・左右で大きさと位置が大きく異なるため。（30代）

・一重で腫れまぶたなため、目つきが悪く見られるから。（50代）



◇「フェイスライン」がコンプレックスの理由

・顔が大きいから。（40代）

・物凄くたるんでるから。写真に写ったら顕著なので、本当にコンプレックスに感じています。（50代）



◇「口元」がコンプレックスの理由

・歯並びがひどいし、メイクでは治らないから。（20代）

・口元が出ている、馬面。（30代）



同様の質問に対し、男性は鼻(26.9％）、目（16.1％）が上位を占め、3位はあご（15.1％）でした。



◇「鼻」がコンプレックスの理由

・鼻が低い。（20代）

・団子鼻だから。（30代）



◇「目」がコンプレックスの理由

・目が細く、見栄えや印象が悪い。（30代）

・全体的に怖いイメージがある。（40代）



◇「あご」がコンプレックスの理由

・面長。（20代）

・輪郭にしまりがない。（30代）



コンプレックス解消のために行動する人は2〜3割程度

コンプレックス解消を尋ねたところ、女性は27.4％、男性は18.3％が何らかの対処をしていると回答。



女性については、コンプレックス解消のために行っていることとして、メイクやマッサージといった日常的なケアから、美容医療の検討まで、幅広い多様なアプローチを試す傾向にあることが特徴的です。 一方で、男性の回答は、比較的シンプルで身体的なセルフケアが中心となっています。



また、行動しない理由としては、男女共通で「どうすれば改善できるのか、方法が分からないから」という点が挙げられていますが、女性からは美容整形への不安、男性からは経済的な理由が行動を阻む大きな要因として見られました。



◇「コンプレックス解消のために何をしている？」女性の回答

・目周りのマッサージ、整骨院での頭蓋骨調整。（30代）

・若い頃はアイプチをしていましたが、現在は埋没法を検討中です。（50代）



◇「コンプレックス解消のために何をしている？」男性の回答

・ダイエット（食事制限）をしています。（30代）

・スキンケアをしている。（40代）



◇「コンプレックス解消のために何もしない理由」女性の回答

・どうすれば改善できるのか、方法が分からないから。（30代）

・整形は怖いから。（40代）



◇「コンプレックス解消のために何もしない理由」男性の回答

・何をすればいいか分からない。（20代）

・お金がないから。（40代）



コンプレックスの解消に難しさを感じる人も多い

以前はコンプレックスを感じていたが、解消できたパーツが「ある」と回答した人は女性9.2％、男性4.0％でした。



解消できたパーツとして、女性は目（39.1％）が最も多く、さらに口元（13.0％）フェイスライン（13.0％）と続きます。





◇「目」のコンプレックスを解消できた理由

・アイテープで二重にした。（20代）

・二重整形をした。（30代）



◇「口元」のコンプレックスを解消できた理由

・厚みのある唇にコンプレックスを感じていたけど、最近は厚みのある唇がトレンドになっているので少しポジティブに捉えられるようになった。（30代）



◇「フェイスライン」のコンプレックスを解消できた理由

・ダイエット。（10代）

・むくんで顔が大きく見えるのが嫌なので、夜にマッサージをしています。（40代）



男性で解消できたパーツは、鼻が40%で1位で、その他のパーツは全て10％という結果になりました。



◇「鼻」のコンプレックスを解消できた理由

・洗濯バサミで毎日挟んだりしていたら高くなった。（30代）

・気にしなくなった。（40代）



◇「目」のコンプレックスを解消できた理由

・ブルーベリーを沢山食べたら 眼の色が変わった。（40代）



◇「フェイスライン」のコンプレックスを解消できた理由

・クリームを塗ってにきびがましになった。（40代）



【出典】

株式会社NEXERとHAABクリニックによる調査