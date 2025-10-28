【カンナカムイ はまべでウキウキ水着Ver.（紫）】 2026年1月 発売予定 価格：21,780円 【イルル】 2026年4月 発売予定 価格：27,500円

回天堂は、フィギュア「カンナカムイ はまべでウキウキ水着Ver.（紫）」と「イルル」をそれぞれ2026年1月と4月に発売する。価格は「カンナカムイ」が21,780円、「イルル」が27,500円。

本製品は、アニメ「小林さんちのメイドラゴン」に登場する「カンナカムイ（カンナ）」と「イルル」の水着姿を、それぞれ1/6スケールと1/5スケールでフィギュア化したもの。

「カンナカムイ はまべでウキウキ水着Ver.（紫）」は、2024年9月に発売された「カンナカムイ はまべでウキウキ水着Ver.」の青色の水着から落ち着いた紫色にカラーを変更し、ぷにっとした可愛らしさはそのままに仕上げており、表情やポージングの魅力は変わらず、海を楽しむカンナの新たな姿を楽しむことができる。

「イルル」は、キュートでちょっぴり刺激的なデザインのビキニに、こぼれそうな炎袋、特徴的な角飾りやしっぽ、ふんわり柔らかな髪の質感まで、繊細に再現しており、健康的な肌の質感や存在感抜群のボディラインに加え、ビーチボールに腰掛けた大胆なポーズが魅力である。また表情は「余裕顔」と「驚き顔」の2パターンを用意している。

「カンナカムイ はまべでウキウキ水着Ver.（紫）」

「イルル」

仕様：塗装済完成品 スケール：1/6スケール 素材：PVC、ABS仕様：塗装済完成品 スケール：1/5スケール 素材：PVC、ABS、PU

(C)クール教信者／双葉社

※画像は開発中サンプルを撮影したものです。実際の商品とは、異なる場合がございます。ご了承下さい。