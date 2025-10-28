手足のしびれ、冷えや痛み、気分の落ち込み……更年期に入った女性は、心身の不調を感じることが多くなります。総合内科専門医の梶尚志先生は、「更年期の症状は、単に年齢によるホルモンの変化だけでなく、個々の体質や生活習慣によって大きく異なります」と語ります。そこで今回は、梶先生の著書『更年期の不調の原因は栄養不足が9割』から抜粋し、ホルモン治療に依存しない更年期対策をご紹介します。

【書影】女性がより前向きに人生を歩んでいくための手助けとなる一冊。梶尚志『更年期の不調の原因は栄養不足が9割』

更年期に「効く」食べものはある？

エストロゲンの分泌が少しずつ減り始める更年期には、体の変化に合わせて日々の食生活を見直すことが大切です。

「これさえ食べていれば安心」といった万能の食材があるわけではありませんが、大豆に多く含まれるイソフラボンは、女性ホルモンに似た働きを持つことで知られています。

そのため、納豆、豆腐、味噌、豆乳といった大豆製品を日常的に取り入れることで、更年期の不調をやわらげる効果が期待されています。

発酵食品は更年期の強い味方

なかでも、納豆や味噌のような発酵食品には、腸内環境を整える働きがあり、更年期を支える心強い存在です。

腸の調子がよくなると、栄養の吸収がスムーズになり、免疫機能やホルモンバランスも整いやすくなります。

発酵食品の取り入れ方

たとえば朝は、納豆ごはんに具だくさんの味噌汁を組み合わせてみましょう。

味噌汁の具材に豆腐や卵、わかめ、玉ねぎなどを使えば、タンパク質や食物繊維もとることができます。

味噌、ぬか漬け、納豆、甘酒などに含まれる発酵菌には、腸内の善玉菌を増やし、腸内環境を整える働きがあります。

腸の調子が整うと、栄養の吸収がよくなり、免疫やホルモンのバランスも保ちやすくなります。

便通が安定すれば、お腹の張りや不快感が軽くなり、肌や気分の変化にもつながっていきます。

また、更年期は、ホルモンや自律神経の影響で腸の働きが乱れやすい時期です。

「最近、お腹の調子が不安定」「なんとなく気分が落ち込みやすい」……そんな変化を感じているなら、日々の食事に発酵食品を取り入れてみてください。

朝は、ぬか漬けをひと品添えるだけでも十分ですし、塩麹や醤油麹を調味料として使えば、幅広く活用できます。

また、無加糖の甘酒を豆乳やヨーグルトに合わせると、手軽に取り入れやすくなります。毎日少しずつ、無理なく続けられる形で。

更年期になるべく避けたい食品

体によいものをとるのと同じくらい、「なるべく避けたいものを知っておく」ことも大切です。

とくに更年期は、ちょっとした負担が不調につながりやすい時期。知らないうちに体に負担をかけている食材がないか、一度見直してみましょう。



（写真提供：Photo AC）

なかでも気をつけたいのが、「トランス脂肪酸」を含む食品です。

これは加工油脂をつくる過程で発生する脂肪酸で、動脈硬化や心疾患のリスクを高めることがわかっています。

欧米の一部では使用が規制されていますが、日本ではまだ表示義務がなく、気づかないうちにとっている方も少なくありません。

見分けるポイントは、パッケージの原材料表示です。「ショートニング」や「マーガリン」と書かれている食品には、トランス脂肪酸が含まれている可能性があります。

市販の菓子パンやクッキー、スナック菓子、冷凍ピザ、揚げ菓子などは、とくに注意が必要です。

また、「植物油脂」とだけ表示されている場合も、どのような油が使われているかがわからないため、気をつけたいところです。

加工食品を選ぶときのポイント

すべてを完全に避けるのが難しいとしても、「なるべく選ばない」「食べる回数を減らす」といった意識を持つだけで、体への負担は少しずつ軽くなっていきます。

加工食品を選ぶときは、「原材料ができるだけシンプルであること」「何が使われているのかがわかること」を目安にしましょう。

とくに日常的によく食べるものは、一度パッケージを見て、どんな原材料が使われているのかを確認しておくと安心です。

※本稿は、『更年期の不調の原因は栄養不足が9割』（あさ出版）の一部を再編集したものです。