「本当は疲れているのに＜いつのまにか、休みたくても休めなくなってしまう＞人がいる」そう警告するのは、産業医として活躍する精神科医の尾林誉史先生です。尾林先生は、サラリーマン時代に自身や周囲のメンタル不調に遭遇。そこで見た産業医の現状を憂い、産業医になるために会社を退職、医学部へ進学し精神科医となりました。そんな尾林先生が休めなくなってしまった人へ、やさしく「休み方」を教える著書『精神科医が教える休みベタさんの休み方』より、一部を抜粋して紹介します。今回は「体と心と脳の疲れ」の関係について。

疲労で脳はダメージを受ける

毎日忙しい、仕事がしんどい。そう感じるのは、あくまで気持ちの問題で、特に体のどこかが悪くなっているわけではない、と考える人も多いと思います。

ところが、そうでもないのです。

疲れるとは、脳が疲れるということも指しているのです。

ハードな仕事はもちろん、激しい運動も人間関係のトラブルも、心や体のみならず脳にも過度な負担をかけることになります。要するに、多かれ少なかれ、疲れたときは脳もダメージを受けているのです。

通常の脳は、正しく酸素を使いながら動いています。

しかし、過度のストレスをかけられた状態が続くと、活性酸素という体に良くないはたらきもする物質が発生してしまいます。

ここから、細胞の酸化という現象が起きて、脳の細胞がダメージを受け、脳本来のはたらきができなくなっていく。

これが脳疲労というものです。

疲れというと、「体の疲れ」「心の疲れ」「脳の疲れ」という別々のものがあるというイメージの方もいるかもしれませんが、実はこれらは複雑に絡み合っています。

体や心が疲れているということは、結局、脳も疲れているということで、脳をなんとかしてあげないといけないということになります。

脳内の物質が足りていない! ?

過度なストレスを受けた脳は、神経伝達物質がうまく作られなくなってしまうと考えられています。

これによって、気分がさえないとか、落ち込みやすくて憂鬱といった、心の症状も出てくるのです。

今のところ、セロトニンとノルアドレナリンとドーパミンという3つの神経伝達物質が不足することが、メンタル不調の原因であるということが言われています。

3つの神経伝達物質は、俗に「脳内ホルモン」とも呼ばれていて、

・セロトニンが足りないと思われる人は、不安やイライラが強い

・ノルアドレナリンが足りないと思われる人は、無気力で集中力に欠ける

・ドーパミンが足りないと思われる人は、ちょっと感情の機微が乏しくて意欲に欠ける

といった特徴があると考えられています。

このため、メンタル不調がかなり進行してしまった方には、これらの物質の伝達量を増やすべく、医師が投薬を行って治療することになります。

もちろん、そこまで疲れ切ってしまう前に、工夫できることはいろいろありますが、ここではまず、疲れは気の持ちようではなく、物理的に脳の活動にもダメージをもたらすということを覚えておいてください。



自律神経の乱れでさまざまな変調が

また、脳がダメージを受けると、自律神経のバランスも崩れてきます。

そうなると、心だけでなく体の不調が、いろいろな形で出てくることになります。

通常、人間の体は、生命を保つために一生懸命はたらいています。

その人が意識しなくても、呼吸させる、心拍を整える、体温調節するなど、複雑なことを、なんでもかんでもやってくれているのです。

それで、意識しなくてもちゃんと生活することができる。こうしたはたらきを担っているのが自律神経です。

ところが、自律神経のバランスが悪くなってくると、それがうまくいかなくなってしまう。

問題なく心拍を保てていたのが、バクバクしてくるとか、やたらに汗をかくとか。風邪をひいているわけでもないのに体温が上がって微熱が続くとか。

それまでは何事もなく過ごせていたのに、体の維持機能が破綻して、普段と違うことが起こってしまうということなのです。

このように、疲労やストレスを溜め込んでしまうと、脳がダメージを受け、心や体のさまざまなところに症状が出てきます。

何かをしんどいと感じるなら、それは「気のせい」や「気の持ちよう」ではなく、本当にあなたの心身に悪影響を与えている、ということなのです。

※本稿は、『精神科医が教える 休みベタさんの休み方』（尾林誉史：著／すばる舎）の一部を再編集したものです。