目尻の深いシワ、不機嫌そうに見える額や眉間のシワ……。いつのまにか増えたエイジングサインを放置すれば、さらに濃く深くなってしまいます。年齢だからと諦めるのではなく、最新コスメで薄く目立たなくして、肌も気持ちも若々しく保ちましょう（撮影：ケント・チャン 取材・文：片岡えり）

効果と安全性に優れた医薬部外品のメリット

すでに刻まれてしまったシワを薄くしたい。そんな願いに応えるアイテムが、医薬部外品（薬用化粧品）です。スキンケア・サイエンスコミュニケーターの次田哲也さんが解説します。

「一般的な化粧品の目的は、保湿や整肌などにより皮膚を健やかに保つこと。それに対し、厚生労働省に承認された有効成分を適切な範囲で配合し、効能が認められた製品が医薬部外品で、効果が高く、安全性にも優れています」

現在、シワ改善が認められている有効成分は5種。それぞれ作用のメカニズムが異なるそう。

「『純粋レチノール』は、表皮のヒアルロン酸産生促進や細胞賦活による抗シワ作用。攻めの成分でスピード感があります。『VEP-M』は安定化したビタミンEのことで、セラミドやヒアルロン酸の減少を改善し、血行促進作用も。『ニールワン』は、肌の深部の真皮にアプローチし、コラーゲンやエラスチンの過剰分解を防ぎます。『ライスパワーNo11+』は、セラミド、NMF（天然の保湿成分）、表皮のヒアルロン酸の産生を促し、皮膚水分保持能を改善。扱いやすく安全性も高いため、多くの製品に配合される『ナイアシンアミド』は、表皮細胞の増殖と分化を促し、コラーゲンの産生を促進します」（次田さん。以下同）

ただし、有効成分＝効果と考えるのは早計と次田さん。

「シワの部位に留まる処方や浸透技術に加え、保湿成分や抗炎症成分など美肌効果を補完するよう、各メーカーが工夫をしているので、何を選ぶかは総合力で判断する必要があるでしょう」

変化を楽しみながら2ヵ月続けて判断する

シワ改善の薬用化粧品を使っても、結果が出やすい人と出にくい人がいます。その差は、使い方。

「まずは狙った部分にしっかり塗れているかを確認してください。凹凸が深いシワは、伸ばしたり引き上げたりして工夫して塗布を。決められた使用量を守ることも重要です。改善といっても、ただちに10が0になるわけではありません。8になり、5になり、3になる変化を楽しみながら2ヵ月を目安に続けてください。そのためには好みの感触や香りを選ぶことも大事です。乾燥と紫外線はシワを悪化させる要因なので、保湿とUVケアもセットで行いましょう」



目尻や額などの定着ジワと、顔に無数にある薄く細かい散在シワ。散在シワは光の反射を妨げて、肌全体を暗く見せる 画像（合成）提供／ポーラ化成工業 研究所

くっきり目立つシワはピンポイントケア

目尻、額、眉間、ほうれい線など、老けた印象や不機嫌に見せる深いシワを改善したいなら、部分用のシワケアアイテムが必要です。

「有効成分を配合した医薬部外品を選ぶのはもちろん、狙った部位に深く届く部分ケア用がベストでしょう。結果が出るまでの期間は、１本を使い切るのが目安。同時に、鏡をよく見て、表情の癖を見直すこと。マッサージなどで血行を促し、たるみを防ぐことも心がけてください」

１：ライース（R）リンクルクロス〈医薬部外品〉 20g ￥14,300／勇心酒造

有効成分ライスパワー（R）No.11+の開発元ならではの高濃度処方。潤う力を改善し乾燥、くすみ、ごわつきもケア。敏感肌のパッチテスト済み。

２：ONE BY KOSE ザ リンクレスW 〈医薬部外品〉 18g ￥6,380（編集部調べ）／コーセー（10/16発売）

ライスパワーNo.11+に、酸化を防ぐアスタキサンチンXなどの有用成分をプラス。復元力も改善し、新たなシワを増やさない。

３：バイタルパーフェクション リンクルリフト ディープレチノブライトA+〈医薬部外品〉 20g ￥15,950／SHISEIDO

純粋レチノール、4MSK、トラネキサム酸という3つの有効成分で、シワも美白も1本で解決。

４：薬用ラインズリセット〈45〉〈医薬部外品〉 45mL￥22,000／メナード

有効成分はセラミドとヒアルロン酸を生み出し柔軟性を高めるVEP-M。全体になじませたあと、シワ部分に重ねづけしてふっくらリフトアップ。

５：レチノパワー リンクルクリーム baL 〈医薬部外品〉 22g ￥8,800（編集部調べ）／エリクシール

純粋レチノールに、ハリを与える独自機能成分コラジェネシスを加え、深い悩みに応える。感触も香りも柔らかく快適。

６：オルビス ザ リンクルセラム〈医薬部外品〉 60g ￥8,800／オルビス

ナイアシンアミドと、独自研究から生まれた浸透型ハリ保湿成分のタッグで、コラーゲン産生を積極サポート。スピーディな結果を楽しみに。

※記事内の商品価格はすべて税込です