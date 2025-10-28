ハイセンス、Amazon限定のミニLEDテレビ「E80R」。タイムセールで55型139320円
65型「65E80R」
ハイセンスは、Amazon限定で販売する4K液晶テレビとして、ミニLEDバックライトを採用した「E80R」と「E70R」、直下型LEDバックライトの「E50R」を発売した。サイズ展開はE80RとE70Rが55/65/75/85型、E50Rが43/50/55/65/75型で、価格はE50Rの43型「43E50R」で56,800円。
E80R 85型「85E80R」 318,000円 75型「75E80R」 228,000円 65型「65E80R」 178,000円 55型「55E80R」 154,800円
E70R 85型「85E70R」 238,000円 75型「75E70R」 208,000円 65型「65E70R」 174,800円 55型「55E70R」 134,800円
E50R 75型「75E50R」 114,800円 65型「65E50R」 99,800円 55型「55E50R」 79,800円 50型「50E50R」 69,799円 43型「43E50R」 56,800円
なお、10月28日12時に編集部が確認したところ、75E80Rと65E80R、55E80Rは10％ OFFのタイムセールが行なわれており、75E80Rは205,200円、65E80Rは160,200円、55E80Rは139,320円で販売されていた。
E80R
「Mini-LED PROバックライト」を採用
「画質、音質、デザインのすべてにおいて一切の妥協を許さない、そんなあなたに応える」というフラッグシップシリーズ。バックライトには、ハイセンスが世界シェアNo.1を誇る「Mini-LED PROバックライト」技術を搭載したほか、最新のAI映像エンジン「HI-VIEW AIエンジン PRO」を組み合わせることで、漆黒の闇から眩い光のきらめきまでをリアルに描き出すという。
「AI 美肌リアリティー PRO」や「AI 4Kアップコンバート」、「AI バンディングノイズ制御」、「AI HDRアップコンバート」といった高画質処理機能、「AI クリアモーション PRO」、「フレームジャダー低減」といった残像感低減機能を利用できる。
広色域量子ドットも採用し、特に再現が難しいとされる緑や赤の純度を向上させている。日中の明るいリビングでも外光の映り込みを抑制する「低反射広視野角パネルPRO」も採用した。HDR10やHLG、HDR10＋、Dolby Vision、Dolby Vision IQに対応する。
内蔵スピーカーは最大出力60Wの「2.1.2チャンネル 空間サラウンドシステム」で、上向きに配置されたトップスピーカーが、天井からの音の反射を利用し、Dolby Atmosの立体音響を再現するという。
「144Hz ゲームモードPRO」も搭載。144Hz VRR(可変リフレッシュレート)に対応し、PCゲームなどのハイフレームレート映像も滑らかに表示。残像感のないクリアな映像でゲームを楽しめる。
独自のプラットフォーム「VIDDA」を搭載しており、NetflixやAmazon Prime Video、YouTube、Disney+などの各種動画配信サービスを利用可能。Anyview Cast、Airplay2のスクリーンシェア機能なども利用できる。
搭載チューナーはBS 4K/110度CS 4K×2、地上デジタル×3、BS/100度CSデジタル×3。入力として、HDMI 2.1とHDMI 2.0を各2系統備え、HDMI入力2のみeARC/ARCに対応する。
E70R
「ハイエンドの性能は魅力的だが、価格も重視したい」というニーズに応えるミドルクラスシリーズ。E80Rが持つコア技術のDNAを受け継ぎながら、高いコストパフォーマンスも実現した「まさに“万能型”と呼ぶにふさわしいモデル」とのこと。
バックライトに「Mini‐LEDバックライト」、映像エンジンに「HI-VIEW AIエンジンPRO」を採用し、明るくコントラスト豊かな高画質を実現した。パネルは55型のみ高コントラストパネル、ほか3サイズは広視野角パネル。
「AI 美肌リアリティー PRO」や「AI 4Kアップコンバート」など、E80Rと同等の高画質処理、残像感低減機能を搭載。
内蔵スピーカーは、サブウーファーを含む2.1ch構成で、Dolby Atmosに対応する。最大出力は85型のみ50W、ほか3サイズは50W。高音質機能として、eilex音響処理、オーディオキャリブレーションが利用できる。
ゲームモードとして「144Hz ゲームモードPRO」を搭載し、VRRやALLM(Auto Low Latency Mode)、AMD FreeSync Premiumなどをサポートする。
独自のプラットフォーム「VIDDA」を搭載しており、NetflixやAmazon Prime Video、YouTube、Disney+などの各種動画配信サービスを利用可能。Anyview Cast、Airplay2のスクリーンシェア機能なども利用できる。
搭載チューナーはBS 4K/110度CS 4K×2、地上デジタル×3、BS/100度CSデジタル×3。入力として、HDMI 2.1とHDMI 2.0を各2系統備え、HDMI入力2のみeARC/ARCに対応する。
E50R
「テレビがある豊かな生活への扉を、誰にでも開いてくれるコストパフォーマンスの概念を覆す」というシリーズ。バックライトは直下型LEDで、映像エンジンは「HI-VIEW エンジンR」を採用している。パネルは50/43型が高コントラストパネル、ほか3サイズは広視野角パネル。
高画質処理機能は「ネット映像高画質処理」と「美肌リアリティー」を利用できる。内蔵スピーカーはフルレンジ×2の2ch構成で、最大出力は75型のみ30W、ほか4サイズは20W。
ゲームをスムーズに楽しめる「低遅延ゲームモード」を搭載し、ALLMをサポートする。
独自のプラットフォーム「VIDDA」を搭載しており、NetflixやAmazon Prime Video、YouTube、Disney+などの各種動画配信サービスを利用可能。Anyview Cast、Airplay2のスクリーンシェア機能なども利用できる。
搭載チューナーはBS 4K/110度CS 4K×2、地上デジタル×2、BS/100度CSデジタル×2。サイズごとにHDMI入力の搭載数が異なり、75/65型はHDMI 2.1とHDMI 2.0を各2系統、55/50/43型はHDMI 2.1を2系統とHDMI 2.0を1系統備える。全機種でHDMI入力2のみeARC/ARCに対応する。