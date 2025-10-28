美容の世界は日進月歩。若い頃に覚えたスキンケアやメイク法などを、何十年も変えずに続けていてはもったいない。大人ならではの美容法を見直してみませんか（イラスト：なめきみほ）

Q.サプリメントって飲むべき？飲むなら何がいいの?

私がサプリメントを飲むようになったのは、40代の初め。仕事で知り合ったサプリメント博士の方に「今から飲んでいると老後が違ってくるよ」といわれたのがきっかけでした。

そのころは、自分が老化するということをまだ漠然としか捉えていなかったものの、とりあえずビタミンCを飲み始めました。

というのも、老化とはイコール酸化すること。それにより生じる微弱な炎症を鎮めるためには、抗酸化成分が重要だからです。肌や髪の美しさにも、女性に多い便秘の悩みにもビタミンC不足が関係しているという説もあるし、件（くだん）のサプリメント博士によると、粘膜を丈夫にしてくれるから眼や口腔内のトラブル、感染症の予防にもなるというのです。

そしてビタミンCを飲み続けた私は50代になり、確かに同年代の友人よりさまざまな老化の進行がわずかながら遅いように感じました。さらに、肌や体を構成する細胞をはじめ、骨や筋肉、血液、ホルモンなどの材料となるタンパク質の大切さにも気づき、コラーゲンの摂取も開始。

するとなじみの美容師さんから、「最近、何かしました？ 以前より髪にハリがありますけど」といわれてびっくり。実は、よく割れたり欠けていた爪も、厚くしっかりしてきたと自分でも感じていたのです。

よく「サプリメントは効くんですか？」と尋ねられるのですが、私は、自身の経験から「効くと思います」と即答。ただし、それは長期的に見ての話です。

サプリメントを飲むことが毎日の習慣になったころに、「そういえば最近、肌荒れしてない」「『疲れた』っていわなくなった」と感じる寸法。

数年後か10年後かは、人や状況によって異なると思いますが、きっと効果はあるはず。なぜなら、食は年々細くなるし、胃腸の吸収率も低下しがち。必要な栄養を食事だけでは補いきれないからです。

そして60代になった今は、脳にいいサプリメントを密かに追加。薬ではないので、すぐに何かが変わるわけではありませんが、積み立て貯金をするようにコツコツ続けることに意味があると信じましょう。

50代からでも60代からでも決して遅くはありません。つい買ってしまうお菓子やアイスクリームの予算をサプリメントに！ 〈自分にいいことをしている〉というアクションが、自己肯定感にもつながります。

サプリメントを飲むなら、まずはこの3つに注目！

自然由来の原料を素にしたビタミンCとDを効率よく補える

●Lypo-C Vitamin C+D 30包入 8,964円 11包 3,445円／スピック

吸収率にこだわり、自然由来のビタミンC 1000mgをリン脂質の微細なカプセルに配合した液状のサプリメント。さらに、骨などの形成に必要ながら、日本人の多くが不足傾向のビタミンD3も2000IU配合。朝の空腹時に、トマトやオレンジなどのジュースに混ぜて飲むのがおすすめ

肌だけでなく、骨や内臓、血管にも存在するコラーゲンを

無味無臭のパウダーで

●ニッピコラーゲン100 110g×3袋入（1袋20日分） 5,832円／ニッピコラーゲン化粧品

60代になると20代の約半分の量にまで落ち込んでしまう皮膚コラーゲン。毎日5000ｍｇの摂取が理想的とされる量が、スプーン1杯で摂れるサラサラの100%コラーゲンペプチドの粉末。無味無臭なので、お味噌汁やご飯、煮物など、食事や飲み物に入れて手軽に摂れる

加齢で増える老化細胞を除去し、疲労感のないポジティブな毎日に！

●ウェルエイジ プレミアム 30日分（30粒） 5,870円／ファンケル

古くから健康維持に利用されてきたバラ科の植物・キンミズヒキ由来アグリモール類の機能性関与成分を配合。加齢に伴う悩みの原因にアプローチすることで、中高年の一時的な疲労感を軽減。明るく前向きな気持ちを取り戻させてくれる。1日1粒、いつ飲んでもいいので負担なく続けられる

※記事内の商品価格はすべて税込です