先のことが予測できない時代になってきている今、スポーツやビジネス、教育などにおいて求められる「リーダー像」も変化しつつあります。そこで今回は、元サッカー日本代表監督で、現在は愛媛県今治市の高校「FC今治高等学校里山校」（通称FCI）の学園長を務めている岡田武史さんと、岡田さんと共に教育現場の最前線でリーダー教育に努める教育者・工藤勇一さんによる共著『THE CAPTAINSHIP（ザ・キャプテンシップ）：絶望を希望に変えるシン・リーダー論』から、お二人の対談を一部抜粋してお届けします。

リーダーになった人だけが見られる「絶景」がある

初めてのリーダーへの不安



Q 実際に自分がリーダーになった後、どんな経験をすることになるのか不安です。



周りの期待を上回れないのではないか、自分の意見を押しつけようとしていると嫌われるのではないか、リーダー役を担うことで自分が成長できるのか……悩んでいます。（30代）

岡田 意外に思われるかもしれませんが、僕は最初に日本代表監督に就任した時、「監督をやることで、自分がどう成長できるか」という視点を持っていませんでした。というのも、僕はあの時監督になろうと決意したとか、リーダーになるためのテストを受けるといったタイミングがなく、コーチをやっていたら「じゃあお前、監督な」と言われて監督をすることになっただけですから。

自分が代表監督になったらこんな指導をしよう、こんなふうに選手たちに働きかけよう、それが受け入れなかったらどうしよう……と考える間もなくリーダーになっていました。だから、この人の悩みに答えるのに適当なキャリアではないかもしれない。

それでも一つ言えるのは、「リーダーになったことは、間違いなく自分を良い方向に変えるきっかけになった」ということです。僕は監督になったことで、人にどう思われるかに関係なく、ありのままの自分をさらけ出せるようになりました。

「ここで結果を出さないと、チームの目標が達成できない」という崖っぷちの状況の中で必死に試行錯誤していったことで、次の扉が開いていった。代表監督として結果を出したからこそ、今の自分があるのは間違いありません。

これは僕の身の上に起きたことですが、同じような変化は時代に関係なく、他のどの世代でも起こりうることだと思います。例えば長谷部（※）などもそうですが、思わぬタイミングでリーダーを経験したことで、自身でも想定外に変化していった。だから、自分の成長を少しでも求めるのであれば、その機会を決して逃してはいけないと思います。

※元プロサッカー選手・長谷部誠さんのこと。岡田さんは、2010年の南アフリカW杯で長谷部さんをキャプテンに選んだ。

人はその立場にならないと、できないことがある

工藤 同感です。僕は組織に属して働いているとき、常に1つか2つ上の階層のイメージで仕事をしていました。自分が学年主任だったら? 教頭だったら? 校長だったら? 想像すると、2段階上の仕事はある程度、見えます。

でも実際に校長になったら、今度は教育委員会や教育長の仕事の一部が見えてくる。それは想像するだけでは見えない世界で、その立場になってみないと、さらに上の仕事は見えてこない。組織に属して働いている場合、そんなふうに「リーダー的な役職でなければできない仕事」があります。

僕は40代の頃、教育委員会にいましたが、最初は自分の上司である課長がどんな仕事をしているか分かりませんでした。そのうち、課長の仕事がそれなりに分かってきます。でも、実際に課長になってみると課長の仕事はもちろん、区長や教育長の仕事まで見えてくるわけです。

その仕組みがわかってくると、できる仕事が大きく広がる。例えば、課長でも区長と交渉できるようになります。本来は教育長の役目ですが、場面に応じて2段階くらい役職を飛び越えて、対等に区長とやりとりできる。一教員の頃はできなかったことです。

リーダー的な立場に立つことで初めて見えてくる景色があるし、その立場を背負いながら人付き合いを重ねることでついてくる実力があります。僕は、誰もがリーダーにならなければいけないとは思いません。それでも、組織や社会に働きかけたい思いが少しでもあるなら、ぜひ一度、飛び込んでみてほしいです。

岡田 本当にそうですね。

工藤 代表監督を二度経験されて、日本サッカー協会の副会長もなさっている岡田さんの考え方、取り組みに影響されて日本のサッカーは確実に変化していったと思います。「人はその立場にならないと、できないことがある」というのは、経験を通して僕自身も感じていることです。

岡田 たしかに、僕が日本代表の監督でW杯に出ていなければ、首相官邸に招かれて多くの要人と言われる人たちと出会うことはなかったし、起業もしていなかっただろうし、スタジアム建設の出資者が集まることもなかったのではないかと思います。

自分の影響で幸せになっている人たちの姿を見られる

工藤 もう一つ、リーダーになることに不安を感じている人に伝えたいのは、「自分がリーダーになったことで周囲に幸せな人が増えていく感覚は、言葉にできないくらい素晴らしいものだ」ということです。

もしかしたら不幸せになっている人もいるのかもしれないけれど、自分の影響で幸せになっている人たちの姿を見るのは純粋に嬉しい。そのためにリーダーとして仕事をしているわけではありませんが、結果として、「あの人は一つ殻を破れたな」「どんどん新しい世界に羽ばたいているな」などと、関わったメンバーのそういう変化を見れば見るほど、「自分も少し役に立てたのかな」と思えるのです。



岡田 そうですね。例えば以前、引退発表前の長谷部から「岡田さん、今度引退することに決めました。ちょっと報告だけ」と電話がかかってきて、「そうか、お疲れさん。次何やるのか決まったら、また連絡くれよ」とやりとりできたこと。そういう瞬間はやっぱり嬉しいですよね。

キャプテンを任せ、本人が成長し、成功し、そのつながりを忘れずに連絡をくれる。もちろん、そのために長谷部にキャプテンを任せたのではなく、あの時の代表チームが勝つためにそうしたわけですが。

自分の性格に合った歩みをしていけばいい

工藤 岡田さんは二度目の代表監督の就任時や、FCIの学園長就任の時もそうですが、「推された以上は引き受ける」というポリシーですか?

岡田 学園長就任を打診された時も本当に悩みましたし、考えました。でも、相談した人たちがほぼ全員、「面白いですね。手伝います」と集まってくれた。その背景には、日本の教育はこのままではダメだ。でも、どうすればいいのか分からない。怖くて正解を探すために踏み出せない。だから、やると決めて一歩踏み出そうとしている岡田に前を行ってほしい、と。そんなふうに祭り上げられた感覚があります。

それが嫌かと言えば、そんなことはない。リーダーを求める人に苦言を呈しておいて何ですが、自分でも「俺が行くしかねぇか」と思えてしまう（笑）。やっぱり僕は、そういうファーストペンギン的な性分なんでしょうね。そこは一人ひとり、自分の性格に合った歩みをしていけばいいと思います。

