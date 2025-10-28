◇NBA レイカーズーブレイザーズ（2025年10月27日 クリプト・ドットコム・アリーナ）

レイカーズの八村塁（27）が27日（日本時間28日）の本拠地ブレイザーズ戦に先発出場。1本の3Pシュートを決めるなど前半は9得点をマーク。故障者続出のチームは、前半51ー57と6点ビハインドで折り返した。

前回の試合となった26日（同27日）の敵地キングス戦では、勝負所で豪快なワンハンドダンクを叩き込むなど2戦連続2桁得点となる18得点の躍動。チームの2連勝に貢献した。

レイカーズは大黒柱であるレブロン・ジェームズが開幕から欠場。そして主力のルカ・ドンチッチも左指のねんざと左足下部の打撲で約1週間の欠場が余儀なくされた。またジャクソン・ヘイズも左膝の痛みで欠場。さらに26日の敵地キングス戦でゲイブ・ヴィンセントが左足首のねんざで全治2〜4週間、マーカス・スマートも右大腿四頭筋挫傷のケガを負った。故障者続出で本契約選手のうち半分が欠場し、2WAYの3選手もベンチ入りする緊急事態となった。

その中で八村はこの日もスタメン出場。第1Qは残り9分6秒にドライブインから相手の反則を誘って、フリースローを2本沈めて初得点。しかしFGを決めることはできず、残り3分44秒でベンチに下がった。

第2Qはスタートから出場。残り9分56秒でリバウンドからそのままティップインでシュートを決めて、この試合初FGを沈めた。残り6分43秒で一旦ベンチに下がった。残り5分20秒から再び出場。残り3分59秒でターンアラウンドのフェイダウェイシュートを沈めた。残り1分7秒で左コーナーから3Pシュートを沈めた。

前半18分53秒出場。9得点4リバウンドを記録した。シュートは7本試投で3本成功。FG成功率は42.9％。3Pシュートは3本試投で1本成功。3P成功率は33.3％だった。

チームは主力を欠きながらもオースティン・リーブスの23得点を中心に相手に食らいついて、6点ビハインドで前半を折り返した。