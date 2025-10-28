呼吸が深くなると寝入りもよくなる。タオル３枚で簡単につくれる「今より呼吸がらくになる寝姿勢」のポイントを紹介
「布団に入ってもなかなか寝つけない」「夜中に何度も目が覚めたり、トイレに起きてしまう」――こうした睡眠の悩みを、「年だから仕方がない」と諦めていませんか？ 長年不眠に悩まされてきたというトラタニ株式会社 代表取締役社長・虎谷生央さんは、「睡眠中の呼吸」に着目することで不調が劇的に改善した経験から、「睡眠の質を決めるのは、“呼吸の質”である」と話します。そこで今回は、虎谷さんの著書『健康寿命が“ぐーっ”とのびる! すごい「睡眠呼吸」（監修：内科医 青木晃）』から一部を抜粋してお届けします。
姿勢ひとつで呼吸が変わる
みなさんは「姿勢が悪いと呼吸の質が悪くなる」という話を、聞いたことがありますか？
これは、姿勢が悪くなると、呼吸の動きをつくる筋肉や骨格に制限がかかるからです。制限がかかると、横隔膜を使って腹式呼吸をしようとしても、胸式呼吸――つまり浅い呼吸になってしまいます。
たとえば、よくいわれるのが「猫背」です。
猫背とは背中が丸くなり、頭が前に出た姿勢です。猫のように背中が丸くなることから、「猫背」といわれるようになったといいます。
猫背になると胸や肺を広げにくくなるだけでなく、お腹が圧迫されて横隔膜の動きが制限されます。
そのため、深い呼吸がしづらくなるのです。
姿勢ひとつで呼吸が変わる。まず、このことを理解してください（【図版】）。
寝姿勢と呼吸の深い関係
それではみなさんに質問です。
起きているときと、寝ているときで姿勢は変わると思いますか？
タテがヨコになるだけだから変わらない。そう思うかもしれませんが、枕やマットレス（または敷布団）の形状や素材によって寝ているときの姿勢は変わります。
さらに、起きているときと重力の向きが変わることで、体にかかる“体圧”も変わります。
体圧とは、体の重さが体のある部分にかかる圧力のことで、起きているときは地面と接している足に体圧がかかっています。
寝ているときは、枕やマットレスと接している頭や背中、腰、お尻などに体圧がかかります。
寝ているときに呼吸が浅くなりがちなのは、姿勢と体圧によって全身運動である呼吸の動きが制限されるからです。
しかも、その状態は寝ているあいだ、ずっと続いています。
みなさんが想像する以上に、寝姿勢は呼吸の質を左右しています。
そしてそれを改善するには、マットレスや枕などの寝具を見直すのが、いちばん早くて確実な方法なのです。
タオル３枚でつくれる、呼吸が深くなる寝姿勢
自然に呼吸が深くなる寝姿勢とはどういうものか、そして、その姿勢をつくるには枕やマットレスの見直しが、いちばん確実なことを理解していただけたでしょうか。
それではどんな枕やマットレスが、呼吸を深くしてくれるのでしょうか。
最初に申し上げておきますが、私が知る限り「呼吸が深くなる」とうたっている枕やマットレスはありません。なので私は自分で寝具開発に取り組みました。
とはいうものの、今使っている寝具をいきなり総入れ替えするのは、現実的ではないと思いますし、まして寝具の開発なんて一般の人は考えもしないでしょう。
でも安心してください。
あくまで簡易的なものなので、効果の持続はやや難しい面もあるものの、私が開発した寝具を使わずとも、タオル（もしくはバスタオル）３枚あれば誰でもできる簡単な方法で、今より呼吸がらくになる寝姿勢をつくることができるのです。
また、これだけ改善すると呼吸が深くなるというポイントを、枕とマットレスに分けて紹介します。
＊枕のポイント
・頭と背中の高さを同じにする
・首のＳ字カーブを保つ
・首まわりの圧迫をやわらげる
＊マットレスのポイント
・骨盤仙骨を動きやすくする
自然に呼吸が深くなる寝姿勢の手順
枕の完成度が高ければ、マットレスは現状のものでも呼吸が深くなるため、この方法でも枕を重視します。
それでは、手順です（【図版】）。
枕の使い方＜『健康寿命が“ぐーっ”とのびる! すごい「睡眠呼吸」』より＞
（1）枕の高さを調整する
調整しても枕に頭を乗せたときに頭が背中より高くなる場合は、枕は使わないようにしましょう。
枕を使わないとマットレスに頭が沈んでしまう場合は、バスタオルを折りたたんで頭の下に置くようにしてください。
（2）首の下に軽く丸めたタオルを入れる
頭と背中が同じ高さになると、首とマットレスとの間に隙間が生まれます。そこに丸めたタオルを入れます。
ただし、首を圧迫しないように指が入る程度の空間をつくっておくこと。これで首のＳ字を支えながら、首まわりの圧迫をやわらげられます。
（3）骨盤の左右に丸めたタオルを置く
骨盤の中央10cmくらいを開けて、左右に丸めたタオルをセットしましょう。骨盤の中央を上げて支えるイメージです。
ずれ防止にバスタオルをかけると、よりよいでしょう。
これによって、うなずき運動（※）の起点となる仙骨が動きやすくなります。
以上で、自然に呼吸が深くなる寝姿勢は完成です。
また、横向きで寝ることが多い人も、最初は仰向けになって寝てみてください。
呼吸が深くなると寝入りがよくなるため、そのまま眠りにつけることもあるはずです。
どうしても横向きになるという人は、いつも使っている枕を、右を向く人は頭の右側に、左を向く人は左側に置いておくようにしましょう。
横向きになったときに枕に頭を乗せると、呼吸がしやすい状態を維持できます。
※骨盤中心の仙骨上端（付け根）が息を吸うときは後傾し、息を吐くときは前傾する動きのこと。
※本稿は、『健康寿命が“ぐーっ”とのびる! すごい「睡眠呼吸」』（あさ出版）の一部を再編集したものです。