「フィデリオ」とナポレオン

──なぜ、ベートーヴェンのオペラ創作は１曲で終わったのか

「フィデリオ」（ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン）

初演１８１４年 ウィーン ケルントナートーア劇場

全二幕 およそ２時間10分

オペラ作曲家としては、超一流になれなかったベートーヴェン

世界最高峰の作曲家というと、ベートーヴェンかモーツァルトの名がよく挙がる。かつてはベートーヴェンは断トツだったが、ひところからモーツァルトが肉薄するようになった。ただ、もしベートーヴェンが４〜５作、オペラの傑作を残していたら、ベートーヴェンはモーツァルトの及びもつかない無双の作曲家として認められ続けたのではないか。

逆にいうと、ベートーヴェンはオペラ作曲ではうまくいかなかった。モーツァルトには及ぶべくもない。この一点で、ベートーヴェンの完璧性が損なわれているのだ。

救出オペラの代表

１７７０年にドイツのボンで生まれたベートーヴェンは、オペラ作曲に意欲的かつ野心的であった。けれども、ベートーヴェンはたびたび作品をボツにしたから、結局、その生涯でものになったのは、「フィデリオ」１作のみである。

「フィデリオ」は救出オペラの代表のようにいわれる。絶体絶命の窮地に陥った主人公や恋人が最後には救われるという、大逆転劇のスリリングなオペラを「救出オペラ」という。「フィデリオ」では、女主人公レオノーレが「フィデリオ」という名で男性に変装して監獄に潜入し、無実の罪で処刑されそうになった夫フロレスタンを、間一髪のところで救い出す物語で、観る者にカタルシスを準備している。

たしかに「フィデリオ」は、古今の名オペラに挙げられる。聴かせどころがあり、フィナーレに向けては盛り上がる。

けれども、舞台のほとんどが監獄で、華やかな服装の女性が出てくるわけでもない。動きに乏しく、ともすると重苦しさが支配しがちなオペラであることも否めない。ベートーヴェンの音楽の重厚さが、裏目に出ているともいえる。

そのためか、「フィデリオ」は現代のヨーロッパではそれほど人気がない。ドイツの歌劇場では上演されても、フランスやイタリアでの上演は本当に少ない。ドイツ人は「フィデリオ」をドイツ・オペラとして愛する一方、他の地域の人にとっては、いくら名作とわかっていても、どこか辛気臭いオペラは観たくないというのが本音ではなかろうか。

ナポレオンの暴風の時代に、難産の末に生まれた「フィデリオ」

「フィデリオ」は、モーツァルトの「フィガロの結婚」「魔笛」と同じく、革命思想を内包したオペラである。それも、「フィガロの結婚」「魔笛」よりもずっと革命を大胆に容認している。

「フィデリオ」で打ち倒されるのは監獄の悪代官であり、救われるのは監獄に閉じ込められていたフロレスタンら囚人たちである。それはフランス革命のはじまりであるバスチーユ監獄の襲撃をイメージさせるものであり、囚人の解放＝民衆の解放という図式になる。もっとも、オペラでは囚人を実際に解放したのは大臣ドン・フェルナンドだから、権力による解放であるが、そのあたりは深くは問わないようだ。



「フィデリオ」が「フィガロの結婚」より大胆な革命讃歌風になっているのは、ナポレオン時代の作品だからだろう。フランス革命はやがてフランス国内にカオスと分裂を呼び、このカオスを収束してみせたのが、将軍ナポレオンである。ナポレオンは１７９９年のブリュメール（霜月）のクーデタを成功させ、新たな執政政府の第一統領となったばかりか、１８０４年には皇帝に上りつめている。

その後、皇帝ナポレオンはヨーロッパの征服に乗り出す。１８０５年、「三帝会戦」といわれたアウステルリッツの戦いでは、皇帝ナポレオンは、ハプスブルク帝国、ロシア帝国の連合を破っている。ナポレオンは占領領域を拡大し、ナポレオンの行くところ、フランス革命の精神が喧伝された。

ナポレオンの栄光は１８１２年のロシア遠征失敗によって急速に瓦解していくが、ベートーヴェンが「フィデリオ」を手掛けはじめたのは、ナポレオンの全盛期である。つまり、フランス革命の精神が知識人に歓迎されていた時代であった。この時代、ベートーヴェンはナポレオンに対抗するかのように創作意欲旺盛であり、交響曲第５番、第６番、ヴァイオリン協奏曲などの超傑作も生み出している。

「レオノーレ」として形になったが…

ただ、「フィデリオ」は難産であった。ナポレオンの黄金時代のさなか、「フィデリオ」は「レオノーレ」というタイトルでいったんは形になる。が、評判を得られず、ベートーヴェン本人も納得していなかったようだ。

「レオノーレ」が「フィデリオ」という名でようやく形になるのは、１８１４年５月のことである。当時、もはやナポレオンは昔日のナポレオンではなかった。前年１８１３年に「諸国民の戦い」といわれるライプチヒの戦いに敗れ、１８１４年４月には皇帝から退位、エルバ島に流されていた。

翌１８１５年、ナポレオンはエルバ島を脱出して再起を期すが、ワーテルローの戦いでイギリス・プロイセン連合軍に屈する。ナポレオンの時代はこうして終わったが、ベートーヴェンには「フィデリオ」が残された。

