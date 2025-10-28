ÈþÌ£¤·¤¤¿©»ö¤ò³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Î¡Ö¥ì¥¹¥È¥é¥óÆ»¡×¤È¤Ï¡£¡ÖÀå¤Îµ²±¤ò¤¿¤É¤ëÎ¹¡×¤«¤é¡ÖÂ´¶È¡×¤Þ¤Ç¤Î£´¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ç¡¢¤â¤¦°ìÃÊ¾å¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ø¾å¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë
50Âå¤Ï¡¢·ÐºÑÅª¤Ê¤³¤È¤ä·ò¹¯¤Î¤³¤È¤Ê¤É¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥ê¥¢¥ë¤Ë¹Í¤¨»Ï¤á¤ë¿Í¤âÁý¤¨¤Æ¤¯¤ëÇ¯Âå¤Ç¤¹¡£¥ì¥¹¥È¥é¥ó¥¬¥¤¥É¡ÖÅìµþºÇ¹â¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡×ÊÔ½¸Ä¹¤ÎÂçÌÚ½ßÉ×¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö50Âå¤Ï»Ä¤µ¤ì¤¿»þ´Ö¤òË¤«¤Ë²á¤´¤¹¥¹¥¿¡¼¥È»þÅÀ¤È¤·¤ÆÂçÀÚ¤Ê»þ´ü¡£¤À¤«¤é¤³¤½Èþ¿©¤ò¼ñÌ£¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¤¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢ÂçÌÚ¤µ¤ó¤ÎÃø½ñ¡Ø50ºÐ¤«¤é¤ÎÈþ¿©ÆþÌç¡Ù¤«¤é°ìÉô¤òÈ´¿è¤·¡¢Ãæ¹âÇ¯¤Î³°¿©¤Ë¤ª¤±¤ë³Ú¤·¤ßÊý¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú½ñ±Æ¡Û50ºÐ¤«¤é¤Î³°¿©¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ò¶Å½Ì¤·¤¿°ìºý¡£ÂçÌÚ½ßÉ×¡Ø50ºÐ¤«¤é¤ÎÈþ¿©ÆþÌç¡Ù
* * * * * * *
¤¢¤¨¤Æ¡Ö¥ì¥¹¥È¥é¥óÆ»¡×¤¬¤¢¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð
Å¹¤ò³Ú¤·¤àÌ¾¿Í¤Ë¤Ê¤ë
¡Ö¥ì¥¹¥È¥é¥óÆ»¡×¤È¤¤¤¦¤ÈÂç¶Ä¤Ç¤¹¤¬¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¤Ç¤¹¤«¤é¤³¤ì¤«¤é¿ô½½Ç¯¡¢ÈþÌ£¤·¤¤¿©»ö¤ò³Ú¤·¤à¤¿¤á¤ÎÌÜÉ¸¤òÎ©¤Æ¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡¡³Ø¹»¤Ç¤â¼Ò²ñ¤Ë½Ð¤Æ¤«¤é¤â¡¢·×²è¤òÎ©¤Æ¤Þ¤·¤ç¤¦¤È¤«¡¢Í½»»É¬Ã£¡ª¡¡¤Ê¤É¤È¤µ¤ó¤¶¤ó¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤È¤ÏÊÌ¤Ç¤¹¡£
¿ÍÀ¸¤òëð²Î¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡Ö¤ªÅ¹¤ò³Ú¤·¤àÌ¾¿Í¤Ë¤Ê¤ë¡×¤Ç¤¹¡£
Ì¾¿Í¤È¤«Ã£¿Í¤Î¤è¤¦¤ÊÆ»¤òµæ¤á¤¿¿Í¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤â¾Ð´é¤ÇÊñÍÆÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤¢¤ó¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¥ì¥¹¥È¥é¥óÆ»¤ò¿Ê¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¤Ç¤ÏÁáÂ®¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤¦¤¹¤ë¤«¤Ç¤¹¡£¾®»³·°Æ²¤µ¤ó¤ÎÌ¾¥¨¥Ã¥»¥¤¡Ö°ì¿©Æþº²¡×¤Ï¤´Â¸¤¸¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£»ä¤Ï½ñÀÒ¡Ø¿ïÉ® °ì¿©Æþº²¡Ù¡Ê£²£°£°£´Ç¯¡¿¤Ô¤¢¡Ë¤ÎÊÔ½¸¤òÃ´Åö¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¾®»³¤µ¤ó¤Ï¤¢¤È¤¬¤¤Ç¤³¤¦µ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Ï¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¤¬¿©¤Ù¤¿¤¯¤Æ¡¢Æü¡¹¡¢Å¹¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¤¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿¤¯¤Æ¡¢¤¤¤¤Å¹¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£¤¤¤¤»þ´Ö¤È¤Ï¡¢ÎÁÍý¿Í¤Î»×ÁÛ¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ç¤¢¤ê¡¢Í§¿Í¤È³Ú¤·¤¤²ñÏÃ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¢¤ê¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Ë¿ÍÀ¸¤òÌä¤¤¤¿¤À¤¹¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¤½¤ì¤¬¡¢¿Í´Ö¤Î¸¶ÎÁ¤È¤Ê¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¡×
µá¤á¤ë¤Î¤Ï¤³¤Î¶ÃÏ¤Ç¤¹¡£¤¤¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹¤¿¤á¤Ë¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¹â¤¤Å¹¤Ð¤«¤ê¤Ë¹Ô¤¯É¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¾®»³¤µ¤ó¤Ï¤³¤ÎËÜ¤ÎÃæ¤Ç¤Ò¤¿¤¹¤é¿©¤ÙÊâ¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ªÊÛÅö¤ä¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤Ë¤â´¶Æ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âç»ö¤Ê¤Î¤Ï¡Ö¤É¤ó¤Ê»þ¤â¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤â¤¦¡ª¡×¤È¤¤¤¦¡¢¼«Ê¬¤Î°Õ»Ö¤È¹¥´ñ¿´¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¹¤ì¤Ð¡¢£±£°£°±ß¤Î¤ª²Û»Ò¤È¤À¤Ã¤Æ¿¿·õ¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
»ä¤âÆÃ¤ËÍ½Äê¤¬¤Ê¤¤Ãë¤äÌë¡¢»Å»ö¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¿©»ö¤Î£±»þ´Ö¤¯¤é¤¤Á°¤«¤éÇ¾Æâ¤Ç¥Þ¥Ã¥×¤ò³«¤¡¢¤Ò¤¿¤¹¤é¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¡¢¤ªÁ°¤Ï¤É¤³¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤ó¤À¡¢²¿¤ò¿©¤Ù¤¿¤¤¤ó¤À¤È¼«Ê¬¤ËÌä¤¤¤«¤±¤Þ¤¹¡£¤¹¤ë¤È¡Ö¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¤¢¤Îñ»Ò¤¬¤Þ¤¿¿©¤Ù¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¤«¡¢¡Öº£Æü¤Ï¥°¥é¥¹¥ï¥¤¥ó¤Î°Â¤¯¤Æ¤¦¤Þ¤¤Å¹¤Ç¡¢¤È¤³¤È¤ó°û¤ß¤¿¤¤¡ª¡×¤Ê¤ó¤ÆÌÜÅª¤¬Äê¤Þ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤°¤ë¤ó¤°¤ë¤ó¤È¾ðÊó¤¬Æ¬¤ò¶î¤±½ä¤ê¡¢»Å»ö¤Î¤Õ¤ê¤ò¤·¤ÆÃ¼Ëö¤òÃ¡¤¤¤Æ³ÎÇ§¤ò¤·¡¢Æþº²¤Î°ì¿©¤òÃµ¤¹¤Î¤Ç¤¹¡£
Â´¶È¤Þ¤Ç¤Î£´¥¹¥Æ¥Ã¥×
¤½¤ì¤Ç¤Ï¤É¤ó¤Ê¥¹¥Æ¥Ã¥×¤òÆ§¤ó¤Ç¤¤¤±¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡¢½ç¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤´ÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ê1¡Ë¡ÖÀå¤Îµ²±¤ò¤¿¤É¤ëÎ¹¡×¤Ë½Ð¤ë
¤ªÅ¹¤ò³Ú¤·¤à¤¿¤á¤ËÂç»ö¤Ê¤Î¤Ï¾ðÊó¤Î¥¹¥È¥Ã¥¯¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤ß¤¯¤â¤ËÃµ¤·¤Æ¤â¤¿¤É¤êÃå¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤º¼«Ê¬¤Ï²¿¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤«¤òºÆ³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Àå¤Îµ²±¤ò¤¿¤É¤ëÎ¹¤Ë½Ð¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¿¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎÎÁÍý¤ä¤ª¼ò¤Ê¤É¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÍÄ¤¤º¢¹¥¤¤À¤Ã¤¿Ì£¡¢Êì¤ÎÌ£¡¢µë¿©¡¢¤ªÊÛÅö¡¢¥«¥Ã¥×¥é¡¼¥á¥ó¤Ë³Ø¿©¡¢¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¤Î¥Ý¥Æ¥È¥Õ¥é¥¤¤ä¡¢¤Ê¤¼¤«ËèÆü¿©¤ÙÂ³¤±¤¿¤ª²Û»Ò¡¢³¤³°¤Ç¿©¤Ù¤¿Ì£¡¢¼Ò²ñ¤Ë½Ð¤Æ½é¤á¤ÆÁø¶ø¤·¤¿ÎÁÍý¤ä¤ªÅ¹¡Ä¡Ä¡£
³§¤µ¤ó¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿ÍÀ¸¤Ç£³Ëü~£´Ëü²ó¤Ï¿©»ö¤ò¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎËÄÂç¤Ê¿ô¤Î¿©¤ÙÊª¤ä¤ªÅ¹¤ò»×¤¤½Ð¤¹¤À¤±¤Ç¤â³Ú¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢ÀÚ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£·Ð¸³¤ÎÂ¿¤µ¤ÏÂç¿Í¤ÎÆÃ¸¢¤Ç¤¹¡£Ç¾¤â³èÀ²½¤·¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤â¸º¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ê2¡Ë¤Ò¤È¤Ä¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÅ°ÄìÅª¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤ß¤ë
¤¢¤ëÄøÅÙ¼«Ê¬¤Î¹¥¤ß¤òÇÄ°®¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤Ç¤Ï¼¡¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£
¹¥¤¤À¤È»×¤¨¤ë¤ªÅ¹¤ò¸«¤Ä¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤º¤Ò¤È¤Ä¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤À¤±¤òÅ°ÄìÅª¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤ß¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¤¤¤ÊýË¡¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Èæ³Ó¤·¤Æ½é¤á¤Æ¤ï¤«¤ë¤³¤È¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢Ì£¤Î´ð½à¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜÎÁÍý¤äò¿¤È¤¤¤Ã¤¿¹âµéÅ¹¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ç¤¤ë¤Ê¤é¤½¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎºÇ¹âÊö¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¤ªÅ¹¤â·Ð¸³¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À¡¢´ð½à¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Þ¤ÞºÇ½é¤Ë¤½¤³¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¼Â¤ÏÎÉ¤µ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ÃÊ³¬¤òÆ§¤à¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¤½¤Ã¤Á¤ÎÊý¤¬³Ú¤·¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
ºÇ½é¤Ï¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Ä´Íý´ï¶ñ¤âÎäÅàÊÝÂ¸¤Îµ»½Ñ¤â¥ê¥µ¡¼¥ÁÎÏ¤âÈôÌöÅª¤ËÈ¯Å¸¤·¤¿¸½ºß¡¢¤É¤³¤â¤¤Á¤ó¤È¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¡£Âç»ö¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤³¤ì¤¬Ëü¿Í¤Ë¼õ¤±¤ëÌ£¤Ê¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ²¼ÃÏ¤òºî¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
10Ç¯°Ê¾åÁ°¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ì¥¹¤Ç¥Þ¥Ê¡¼¤ò³Ð¤¨¤è¤¦¤È¤¤¤¦Ï¢ºÜ¤ò´ë²è¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¥µ¥¤¥¼¥ê¥ä¡×¤Ç¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¤Î´ðËÜ¥Þ¥Ê¡¼¤ò¡¢¡Ö¥Ð¡¼¥ß¥ä¥ó¡×¤ÇÃæ²Ú¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¥ª¡¼¥À¡¼¤Î»ÅÊý¤ò¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¤¬Âç¹¥É¾¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦Îý½¬¤Î¾ì¤È¤·¤Æ¤â¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¤Ïµ®½Å¤Ç¤¹¡£
¼¡¤Ï¤¤¤è¤¤¤è¡¢¤´¼«¿È¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤ªÅ¹¤ò²ó¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¹¥¤¤ÊÅ¹¤È½Ð¹ç¤¦Î¹¤Ç¤¹¡£
¼«Ê¬¤Ê¤ê¤ÎÁª¤ÓÊý¤¬¤ß¤Ä¤«¤ì¤Ð¤½¤ì¤¬°ìÈÖ¤Ç¤¹¤Í¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢»ä¤¬ÊÔ½¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡ØÅìµþºÇ¹â¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥Þ¥Ã¥¡¼ËÒ¸µ¤µ¤ó¡¢¿¹ÏÆ·Ä»Ò¤µ¤ó¡¢¾¾±ºÃ£Ìé¤µ¤ó¡¢¾®ÀÐ¸¶¤Ï¤ë¤«¤µ¤ó¡¢ÀõºÊÀé±Ç»Ò¤µ¤ó¤È¤¤¤¦¡¢£µÌ¾¤Î¿©¤Î¥È¥Ã¥×¥×¥í¤¬¼ÂÌ¾¤Ç¤ªÅ¹¤òÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤¢¤ëÉ¾²Á¼Ô¤Î¹¥¤¤Ê¤ªÅ¹¤Î·¹¸þ¤¬¤´¼«¿È¤È»÷¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È´¶¤¸¤¿¤é¡¢¤½¤Î¿Í¤¬¹âÉ¾²Á¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¤ªÅ¹¤Ë¹Ô¤±¤Ð¡¢¼ºÇÔ¤¬¾¯¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÆù»³¡×¤Ç¥Ö¡¼¥à¤òµ¯¤³¤·¡¢º£¤ÏÅê»ñ²È¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¸÷»³±ÑÌÀ¤µ¤ó¤Ï¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤ªÅ¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ö¿©¤Ù¥í¥°¡×¤ÇÄãÉ¾²Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÎÅê¹Æ¤òÆÉ¤à¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¸÷»³¤µ¤ó¼«¿È¤ÎÃæ¤Ë³Î¸Ç¤¿¤ë¤ªÅ¹¤ÎÉ¾²Á´ð½à¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢É¾²Á¤ÎÄã¤¤ÍýÍ³¤¬¤´¼«¿È¤Î´ð½à¤È½Å¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¤é¹Ô¤«¤Ê¤¤¤·¡¢´Ø·¸¤Ê¤±¤ì¤ÐË¬¤ì¤Æ¤ß¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£
¤Ê¤É¤Ê¤É¡¢Áª¤ÓÊý¤ÏÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢°ìÈÌÅª¤Ë¹âÉ¾²Á¤Î¤ªÅ¹¤Ê¤é¼ºÇÔ¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê3¡Ë¤ªÅ¹¤È¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë¸þ¤¹ç¤¦
¤ªÅ¹¤òË¬¤ì¤ëºÝ¤ËÂç»ö¤Ê¤Î¤Ï¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê»ÑÀª¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤Ç¤¹¡£É¾²Á¤Î´ð½à¤Ï¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤Ç¤¹¤¬¡¢¿ßË¼¤¬Íð»¨¤À¡¢ºÇÄã¡ª¡¡¤È¤«¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬´¶¤¸°¤¤¡¢¤Ç½ª¤ï¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤»¤Ã¤«¤¯¤Î»þ´Ö¤È¤ª¶â¤¬¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡£
¤½¤ì¤è¤ê¡È¤Ç¤â¤¢¤Î¥½¡¼¥¹¤¬¤ä¤±¤ËÈþÌ£¤·¤¤¤Î¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤À¤í¤¦¡©¡É¤È»×¹Í¤ò¿Ê¤á¤ÆÃÎÅª¹¥´ñ¿´¤ò»É·ã¤·¤¿Êý¤¬¤É¤ì¤À¤±³Ú¤·¤¤¤³¤È¤«¡£ÉÔ°¦ÁÛ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤â¤¦¾¯¤·ÏÃ¤·¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢¤ä¤¿¤é¤ÈÆüËÜ¼ò¤Ë¾Ü¤·¤¯¤Æ¡¢¤ª¼ò¤ò¸ì¤ë¤È¤¤¤¤¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÈ¯¸«¡¢¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤À¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡£ÆóÅÙ¤È¹Ô¤«¤Ê¤¤¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢²¿¤«¤Ï¼«Ê¬¤Îºâ»º¤òÁý¤ä¤·¤Æµ¢¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ê¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¡£¼Ì¿¿Äó¶¡¡§Photo AC¡Ë
¤½¤·¤Æ¤¤Ã¤È¡¢¤¢¤¢¤³¤³¹¥¤¡ª¡¡¤È»×¤¨¤ëÅ¹¤È½Ð¹ç¤¨¤Þ¤¹¡£ÄÌ¤Ã¤Æ¾ïÏ¢¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤ó¤Ê¤ªÅ¹¤¬¹¥¤¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤´¤È¤Ë¤Ç¤¤¿¤é¡¢¤â¤¦ºÇ¹â¤Ç¤¹¡£
¡Ê4¡Ë¡ÖÂ´¶È¡×¤«¤é¡ÖºÇ¹âÊö¡×¤Ø
¤È¤³¤í¤¬¥ì¥¹¥È¥é¥óÆ»¤Ï¤³¤³¤Ç¤Ï½ª¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤Ð¤é¤¯¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î¤ªÅ¹¤È¤Ê¤Ë¤«¥º¥ì¤ë¤Ê¡¢¤È»×¤¦»þ¤¬É¬¤ºË¬¤ì¤Þ¤¹¡£°ÊÁ°¤è¤êÈþÌ£¤·¤¯¤Ê¤¤¤Ê¡¢»¨¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤É¡¢µï¿´ÃÏ¤¬¤è¤¯¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤¿¤ê¡£¤â¤Á¤í¤ó¼ÂºÝ¤Ë¤ªÅ¹¤¬¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤â¤ª¤½¤é¤¯Âç¤¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¤´¼«¿È¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ËÄÌ¤¦¤³¤È¤ÇÀå¤¬±ÔÉÒ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤ªÅ¹Á´ÂÎ¤Î¸«Êý¤Ë¤â´·¤ì¤Æ¡¢¤â¤¦º£¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤ÏËþÂ¤¬¤¤¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¤È¤¤¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤½¤Î»þ¤¬Íè¤¿¤éÂ´¶È¤Ç¤¹¡£¤â¤¦°ìÃÊ¾å¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ø¾å¤ë»þ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¡Ø50ºÐ¤«¤é¤ÎÈþ¿©ÆþÌç¡Ù¡ÊÃæ±û¸øÏÀ¿·¼Ò¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£