【NARSホリデー2025】イリス・ヴァン・ヘルペンとの夢のコラボが実現♡

NARSが手掛ける2025年ホリデーコレクション「DAZZLING DIMENSION」は、ファッション界の異才・イリス・ヴァン・ヘルペンとのコラボレーションによって誕生。幻想的なデザインと革新的なフォーミュラが融合し、まるでアートのような美しさを放ちます。10月24日（金）より数量限定で発売される全10アイテムは、未知なる美の領域へと誘う、まさに“次元を超える”コレクションです。

NARS×イリス・ヴァン・ヘルペン、革新の共鳴

IRIS VAN HERPEN

「常識を超え、個性を解き放つ」という信念を共有する2人、フランソワ・ナーズとイリス・ヴァン・ヘルペン。

ファッションとビューティーが交差するこのコレクションは、光や動き、そして感覚そのものをデザインに昇華しています。

ホログラムが輝くパッケージはまるで未来から届いたアートピース。イリスの前衛的なクチュールと、NARSの洗練された美学が織りなす世界観は、手に取るだけで高揚感をもたらします。

ohoraから新時代の♡ジェルネイルチップ登場！リニューアルの秘密と限定イベント

幻想をまとう。輝きが解き放つ新しい自分

ライトリフレクティング プリズマティックパウダー

今回の注目は、復刻を果たした「ライトリフレクティング プリズマティックパウダー（税込6,380円）」。パステルピンク・ブルー・イエローのマーブル模様が、肌に透明感と立体感を宿します。

エクスプリシット リップスティック

オーラ イルミネイティング フェイス＆ボディパウダー

さらに、官能的なニュートラルピンクの「エクスプリシット リップスティック（税込5,280円）」、光を反射する「オーラ イルミネイティング フェイス＆ボディパウダー（税込8,140円）」も登場。

偏光パールが織りなす繊細な輝きが、肌の奥から放たれるような光沢を演出します。

リップデュオやグロスも限定発売♡

ライン＆シャイン リップデュオ

オンライン限定の「ライン＆シャイン リップデュオ（税込4,510円）」は、リップライナーとグロスのセット。

人気色ORGASMと新色ROSEBUDの組み合わせで、唇に立体感と華やかさをプラスします。

グリーム アフターグロー リップシャイン

また、「グリーム アフターグロー リップシャイン（税込4,180円）」は、虹色に輝くパープルのきらめきを含む限定シェード“INTERGALACTIC”。

ひと塗りでミラーのようなツヤを纏い、視線を奪う存在感を放ちます。細部まで計算された色と光の演出が、まるでオートクチュールのよう。

美の限界を超える、NARSホリデーの到達点

「DAZZLING DIMENSION」は、NARSとイリス・ヴァン・ヘルペンが創造した“未来の美”そのもの。その輝きは、ただのコスメを超えた“感覚を彫刻するアート”の領域にあります。

10月24日（金）から数量限定で登場するこのコレクションは、自分の中に眠る新しい美意識を目覚めさせる特別な体験に。幻想的で、力強く、そして自由。

あなたもこの冬、未知なる美の次元へ踏み出してみてください♡