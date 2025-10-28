大泉洋さん主演、野木亜紀子さん脚本のドラマ『ちょっとだけエスパー』（テレビ朝日系、火曜午後９時〜）の第2話が10月28日に放送される。

【写真】見知らぬ女性が自分は「文太の妻」だと思い込んでいて…

会社をクビになり、人生詰んだサラリーマン、文太（大泉洋）。ある日、“ちょっとだけエスパー”になって世界を救うことに。彼に課された不条理で不可解なルールは“人を愛してはならない”ということ。ちょっとだけエスパーな人たちが繰り広げるSFラブロマンスの行方は――。

文太と暮らすことになる“仮初の妻”に宮崎あおいさん（「崎」は正しくはたつさき）、文太のエスパー仲間に、ディーン・フジオカさん、高畑淳子さん、宇野祥平さん。文太たちに接近する謎の大学生に北村匠海さん。ちょっとだけエスパーを生み出した会社社長に岡田将生さん。

主題歌はこっちのけんとの『わたくしごと』

＊以下、10月28日放送回のネタバレを含みます。

第２話あらすじ

再就職した会社「ノナマーレ」でカプセルを飲み、“触っている間だけ心の声が聞こえる”ちょっとだけエスパーになった文太（大泉洋）。

社長・兆（岡田将生）に課された初ミッションをクリアしたものの、「これが世界を救う…？」と腑に落ちない。

さらに、【仮初の夫婦】として共同生活をすることになった妻・四季（宮粼あおい）は、よそよそしい文太に対して、「夫婦なのに！」と不機嫌モード。どうやらお芝居ではなく、なぜか文太を“本当の夫”だと思い込んでいるようで、文太の混乱は深まるばかり…。

翌朝、「ノナマーレ」から新たなミッションが届く。



ミッションに四季も巻き込んで



【ある画家が目的地に着くのを阻止する―】という、またしても意味不明な内容に首をかしげる文太だが、ノナマーレの仲間である花咲かエスパー桜介（ディーン・フジオカ）、円寂（高畑淳子）、半蔵（宇野祥平）ら仲間と共に、ミッションを遂行することに。

なぜだか四季まで巻き込んで、ちょっとだけエスパーたちは、世界を救うべく箱根大涌谷へ！

画家は目的地で何をしようとしているのか…？

果たして文太たちは、エスパーの力を駆使して、彼を止めることができるのか―!?