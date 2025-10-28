10月26日に放送された日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』第3話の後に流れた予告で、目黒蓮演じる物語の鍵を握る重要人物の姿が登場しました。

『ザ・ロイヤルファミリー』第4話あらすじ。栗須は調教師の広中に呼ばれ、育成牧場を訪ねる。2人は金髪のジョッキー・佐木に希望を託すが…

これまで役どころの詳細が明らかになっておらず、第3話まで出演シーンがなく謎が深まる中、第4話でついに姿を現します。

本作は、山本周五郎賞やＪＲＡ賞馬事文化賞を受賞した早見和真氏の小説『ザ・ロイヤルファミリー』（新潮文庫刊）が原作。競馬の世界を舞台に、ひたすら夢を追い続けた熱き大人たちが、家族や仲間たちとの絆で奇跡を起こしていく、人間と競走馬の20年にわたる壮大なストーリーが日曜劇場で描かれます。



（c）早見和真／新潮社

大手税理士法人に勤める税理士の主人公・栗須栄治を妻夫木聡が演じるほか、佐藤浩市、目黒蓮、松本若菜、沢村一樹、黒木瞳、小泉孝太郎、安藤政信、高杉真宙、津田健次郎、吉沢悠といった、豪華キャストが出演。



日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』（c）TBSスパークル／TBS

第3話あらすじ

大手税理士事務所で税理士として働いていた栗須栄治（妻夫木聡）は、ロイヤルヒューマン社の創業社長・山王耕造（佐藤浩市）との出会いにより、ロイヤルヒューマン社競馬事業部の専任秘書となり、耕造と二人三脚で競馬界での新たな人生が動き出した。

ロイヤルヒューマン社の競馬事業部を救った競走馬のイザーニャとファイトが揃ってケガに見舞われてしまい、栗須と耕造は有馬記念勝利という夢を勝ち取るため新たな競争馬を探し始める。

そして、野崎加奈子（松本若菜）が父・剛史（木場勝己）と一緒に経営している生産牧場・ノザキファームとの「庭先取引」で、競走馬・ロイヤルホープと出会う。

ロイヤルホープと共に有馬記念で勝利を目指すという、新たな戦いが始まった。

第4話は、11月2日（日）よる9時から放送予定。