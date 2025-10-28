日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』の第4話が11月2日に放送予定です。

【写真】金髪のジョッキー・佐木を演じる高杉真宙

本作は、山本周五郎賞やＪＲＡ賞馬事文化賞を受賞した早見和真氏の小説『ザ・ロイヤルファミリー』（新潮文庫刊）が原作。競馬の世界を舞台に、ひたすら夢を追い続けた熱き大人たちが、家族や仲間たちとの絆で奇跡を起こしていく、人間と競走馬の20年にわたる壮大なストーリーが日曜劇場で描かれます。



（c）早見和真／新潮社

大手税理士法人に勤める税理士の主人公・栗須栄治を妻夫木聡が演じるほか、佐藤浩市、目黒蓮、松本若菜、沢村一樹、黒木瞳、小泉孝太郎、安藤政信、高杉真宙、津田健次郎、吉沢悠といった、豪華キャストが出演。

第4話あらすじ

栗須（妻夫木聡）は調教師の広中（安藤政信）に呼ばれ、日高地方の育成牧場を訪ねる。

耕造（佐藤浩市）が1億円で買ったロイヤルホープは競走馬になる訓練を受けるため育成牧場に移ったが、警戒心が極端に強く、手練れのスタッフもお手上げでジョッキーも見つからないと言う。

そんな中、栗須と広中はある人物に希望を託す。岩手競馬所属の金髪のジョッキー・佐木（高杉真宙）だ。

しかし、地方競馬のジョッキーの佐木が中央競馬の騎手免許を取得するのは困難な上、彼はかつてとある問題も起こしていた…。

佐木の腕を信じる栗須は、記者の平良（津田健次郎）の協力を得ながら粘り強く交渉する。

その頃、ロイヤルヒューマン社にもあるスキャンダルが発覚し、優太郎（小泉孝太郎）が対応に当たるが…。