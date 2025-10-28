大河ドラマ『べらぼう』予告

横浜流星さん主演で放送中の大河ドラマ『べらぼう』（NHK総合／毎週日曜夜8時ほか）。

【写真】目に涙を浮かべる蔦重。向かいあった相手は…

第41回「歌麿筆美人大首絵」が10月26日に放送。その最後に流れた次回「招かれざる客」の予告が話題になっています。

＊以下「歌麿筆美人大首絵」の放送内容のネタバレを含みます。

●「歌麿筆美人大首絵」公式あらすじ

蔦重が、処分を受けた須原屋（里見浩太朗さん）を訪ねると、須原屋は二代目に店を譲り引退すると言う。

そして蔦重は、歌麿（染谷将太さん）と「婦人相学十躰」の売り出し方を思案するが、そんな中、つよ（高岡早紀さん）の身体に異変が起きる。

一方、城中では家斉（城桧吏さん）の嫡男・竹千代が誕生。

定信（井上祐貴さん）は、祝いの場で突然、将軍補佐と奥勤め、勝手掛の辞職を願い出る。

家斉や治済（生田斗真さん）は動揺するが…。

次回予告

＊以下、本編直後に流れた次回予告

手を合わせる蔦重、妻・てい、蔦重の育ての親・駿河屋市右衛門、義兄・次郎兵衛、蔦重の後見・りつ、そして歌麿。

歌麿と絵をのぞきこむ蔦重。

その背景に「直すとこだけ直して、手入れりゃ立派な歌麿作だ」との蔦重の声が流れる。

老中・松平定信の前に並んで座る公家。

「それでオロシャはまことに我が国を狙っておるのか？」と十一代将軍・家斉の“父”一橋治定の声が流れる。続けてその治定が手に持った大首絵を見せる。

その下に流れるは＜絵は金を生むためのものか＞との文字。

うまくいっていた、はずだった

「ならぬ！」と厳しい表情をみせる定信。

「子ができたのでございます！」と蔦重に伝えるてい。



集まった町民たちを前に耕書堂の店頭で頭を下げる蔦重。

「俺の借金、百両を…」との声が流れるなか、駿河屋、りつ、扇屋宇右衛門、大文字屋市兵衛（二代目）に頭を下げる蔦重。

対して「歌の女郎絵５０枚で…」とこたえる駿河屋。

「よろしくお願いします」と互いに頭を下げる蔦重と尾張の書物問屋。

その下には＜うまくいっていた、はずだった＞の文字。

蔦重とは終わりにします

誰かが「蔦屋さんのもとで描くだけでよろしいので？」と歌麿に問う。

たくさんの美人画を背景に、歌麿の肩に手を乗せて笑顔を見せる蔦重。

対して歌麿はやや引いた様子を見せる。

鏡を見つめる歌麿。

その背景に「蔦重とは終わりにします」との声が流れて――。

ーーー

大河ドラマ第64作となる『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』は、“江戸のメディア王”として時代の寵児になった、”蔦重”こと蔦屋重三郎が主人公。

蔦重を演じるのは、NHKドラマ初出演となる横浜流星さん。脚本は、連続テレビ小説『ごちそうさん』大河ドラマ『おんな城主 直虎』などを手掛けた森下佳子さん。

さらに語りは、蔦重らを見守る吉原の九郎助稲荷（くろすけいなり）として、綾瀬はるかさんが担当する。