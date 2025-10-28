Image: Nothing

小さくて軽いNothing Phoneだったりもする？

Nothing（ナッシング）がエントリーモデルとみられるNothing Phone ( 3a ) Liteを、日本時間10月29日(水)午後10時に正式発表することが明らかになりました。

NothingはPhone ( 3a ) Liteについて、「あなたの一日を明るく照らす」と予告していますが、これはおそらく一日中使えるバッテリーのことと、本体背面下に搭載されるとみられる小さなLEDライトのことを指しているんじゃないかなと。

Phone (3a) Lite、10月29日発表。



Light up the everyday. pic.twitter.com/gqW6F7Hopb - Nothing Japan (@NothingJapan) October 27, 2025

ティザー動画では控えめに点滅しているLEDライト（グリフライト？）を確認できるため、Phone ( 3a ) Liteでも画面を伏せた状態で通知を確認することができそうな予感がしますね。

Phone ( 3a ) Liteはブラックとホワイトの2色展開で、8GB RAM＋128GBのストレージになるとの情報が出ています。

バッテリー容量やカメラのスペック、Essential Keyの有無なども気になりますが、Nothingのことなので“低価格でありながらこれで十分”と思わせてくれるスマホを出してくれるのでは？と期待しています。

Source: Nothing, X