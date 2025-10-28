大谷翔平＆山本由伸、イケメン私服ショット公開！ 球場入りの格好いい姿。シンプルコーデの佐々木朗希も登場
ロサンゼルス・ドジャース公式Instagramは10月28日、投稿を更新。ワールドシリーズ第3戦に臨む選手たちの球場入りの私服ショットを公開しました。
【写真】ドジャース選手たちの格好いい私服姿
さらに、内野手のミゲル・ロハス選手やキム・ヘソン選手は、鞄に日本でも大人気のキャラクター「ラブブ」のキーホルダーを付けており、親しみやすい一面も見せています。この投稿にファンからは、「レッツゴー」「ドジャースがんばれ」と応援の声が寄せられました。
(文:勝野 里砂)
【写真】ドジャース選手たちの格好いい私服姿
大谷選手ら日本勢の姿も同アカウントは「ワールドシリーズ第3戦のために帰還」と英語でつづり、20枚の写真を掲載。13枚目には、ネイビーの半袖シャツにデニムを合わせたコーディネートの大谷翔平選手が写っています。また、シュプリームと思われるジャケットを着た山本由伸選手や白いTシャツ姿の佐々木朗希選手の姿も。
今後の展開に期待ドジャースは本記事執筆時点で、トロント・ブルージェイズとのワールドシリーズ第3戦の真っただ中です。指名打者として出場している大谷選手は、3回裏にホームランを、5回裏にはタイムリーツーベースヒットを放ちました。拮抗しているシリーズの流れをつかむためにも、ぜひ勝利を収めて良いスタートを切りたいところです。
(文:勝野 里砂)