山形県の市で「治安がいい」と思う市ランキング！ 2位「米沢市」を抑えた1位は？【2025年調査】
安心して暮らせる街には、地域のつながりや住民の思いやりが根づいています。犯罪の少なさだけでなく、街並みの清潔さや夜の静けさ、人々の穏やかな雰囲気なども「治安の良さ」を感じさせる要素の1つ。今回は、そんな安心感のある街に注目しました。
All About ニュース編集部では、2025年10月14〜15日の期間、全国20〜60代の男女250人を対象に、治安がいいと思う市に関するアンケートを実施しました。その中から、山形県の市で「治安がいい」と思う市ランキングの結果をご紹介します。
2位：米沢市／58票米沢市は、戦国武将・上杉謙信ゆかりの地として知られ、歴史と文化が色濃く残る都市です。地域社会の結びつきが強く、昔ながらの助け合いの精神が根付いています。犯罪が少なく、学校や住宅地が静かで落ち着いていることが、治安が良いというイメージにつながっていると考えられます。
回答者からは「牛等の農家のイメージで食物を守っている分、治安もいいイメージだから」（20代男性／埼玉県）、「免許合宿で滞在したことがあるが、のどかでかなり住み心地が良かったから」（30代男性／東京都）、「積雪地帯特有の助け合い精神があり、地域ぐるみで子供の安全を見守るから」（30代女性／北海道）といった声が集まりました。
1位：山形市／78票山形市は、山形県の県庁所在地であり、県内の行政・経済の中心地です。都市機能が充実していながらも、自然が豊かで、全体的に落ち着いた雰囲気が漂っています。市民の防犯意識が高く、大規模な犯罪が少ないことから、安心して暮らせる街として評価されています。
回答者からは「芋煮を食べに行きました。皆さん優しかったです」（30代男性／福岡県）、「県庁所在地があるところは栄えていて、物件の値段もそこそこするから一定のお金を持った人しか住めないイメージ」（20代女性／千葉県）、「山形市に旅行し、昼間や夜に街を歩きましたが、危ないところも特に見かけず安心感があるなと思いました」（40代女性／東京都）といった声が集まりました。
