Dream Ami、ぴっちりタイト衣装で圧巻スタイルの美脚公開「アミの膝すき」「かわいさがどんどん増して」
歌手のDream Amiさんは10月26日、自身のInstagramを更新。美脚ショットを公開し、反響を呼んでいます。
【写真】Dream Amiの抜群のスタイル
真っ赤なトップスとタイトなスカートを着用した姿です。頭にはツノと耳を着けたスタイルとなっています。また、4枚目の全身ショットでは抜群のスタイルと圧巻の美脚を披露しました。
コメントでは「似合ってるし、またガゼル楽しみにしてるね」「アミの膝すき」「似合いすぎてる」「金髪Amiちゃん好き！！」「Amiちゃんメチャ可愛い〜」「やっぱりガゼルはAMIじゃないと！！」「あみちゃんかわいさがどんどん増してます」「めちゃお似合いで可愛い」と、絶賛の声が集まっています。
【写真】Dream Amiの抜群のスタイル
「似合いすぎてる 」Amiさんは「『ズートピア２』 2025年12月5日(金)劇場公開」「ガゼルの仮装でイベントに出演してきました」「偶然にも髪色がガゼルの雰囲気とめちゃ馴染んでた」と報告し、4枚の写真を掲載。
