歌手のDream Amiさんは10月26日、自身のInstagramを更新。圧巻のスタイルと美脚を披露しました。（サムネイル画像出典：Dream Amiさん公式Instagramより）

歌手のDream Amiさんは10月26日、自身のInstagramを更新。美脚ショットを公開し、反響を呼んでいます。

Amiさんは「『ズートピア２』　2025年12月5日(金)劇場公開」「ガゼルの仮装でイベントに出演してきました」「偶然にも髪色がガゼルの雰囲気とめちゃ馴染んでた」と報告し、4枚の写真を掲載。

真っ赤なトップスとタイトなスカートを着用した姿です。頭にはツノと耳を着けたスタイルとなっています。また、4枚目の全身ショットでは抜群のスタイルと圧巻の美脚を披露しました。

コメントでは「似合ってるし、またガゼル楽しみにしてるね」「アミの膝すき」「似合いすぎてる」「金髪Amiちゃん好き！！」「Amiちゃんメチャ可愛い〜」「やっぱりガゼルはAMIじゃないと！！」「あみちゃんかわいさがどんどん増してます」「めちゃお似合いで可愛い」と、絶賛の声が集まっています。

10日にはプライベートと思われる街中で撮影した写真を公開していたAmiさん。この投稿には「あみちゃんめっちゃかわいい」などのコメントが寄せられていました。興味のある人はぜひチェックしてみてくださいね。(文:鎌田 弘)